Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Business
    3. | शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 648 अंक उछल कर 78,214 पर कर रहा कारोबार

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 648 अंक उछल कर 78,214 पर कर रहा कारोबार

Edited By Updated: 10 Mar, 2026 12:05 PM

stock market is on the rise bse jumping 648 points trade 78 214

पश्चिम एशिया में तनाव जल्द खत्म होने की उम्मीद बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार उछाल आया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 648.53 अंक चढ़कर 78,214.69 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह, निफ्टी...

मुंबईः पश्चिम एशिया में तनाव जल्द खत्म होने की उम्मीद बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार उछाल आया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 648.53 अंक चढ़कर 78,214.69 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह, निफ्टी 220.10 अंक बढ़कर 24,248.15 अंक पर कारोबार कर रहा था। 

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 5.18 प्रतिशत गिरकर 93.83 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को भारत जैसे आयातक देशों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है क्योंकि इससे आयात बिल और महंगाई पर दबाव कम होगा। सेंसेक्स के समूह में शामिल 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाइटन के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, इटरनल, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। 

ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुदी आर. ने कहा, "अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जल्द समाप्त होने को लेकर जताई गई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीद ने कच्चे तेल और अमेरिकी डॉलर को नरम किया। इससे वैश्विक बाजारों में जोखिम लेने की धारणा बेहतर हुई है।" शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 6,345.57 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 9,013.80 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि ब्रेंट क्रूड की कीमत सोमवार को लगभग 120 डॉलर तक पहुंच गई थी लेकिन मंगलवार सुबह यह तेजी से गिरकर करीब 89 डॉलर पर आ गई। एक ही दिन में करीब 30 डॉलर का यह उतार-चढ़ाव पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर वैश्विक तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता को दर्शाता है। 

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक करीब पांच प्रतिशत उछला, जबकि जापान का निक्की सूचकांक 2.5 प्रतिशत चढ़ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग भी बढ़त में कारोबार कर रहे थे। सोमवार को सेंसेक्स 1,352.74 अंक यानी 1.71 प्रतिशत टूटकर 77,566.16 पर बंद हुआ था। इसी तरह निफ्टी 422.40 अंक यानी 1.73 प्रतिशत गिरकर 24,028.05 पर बंद हुआ था।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!