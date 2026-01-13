अप्रैल-दिसंबर में निर्माण उपकरणों की घरेलू बिक्री 9% घटी

ढांचागत गतिविधियों में नरमी और परियोजनाएं पूरा करने में मुश्किलें आने से चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में घरेलू बाजार में निर्माण उपकरणों की बिक्री नौ प्रतिशत घटकर 81,566 इकाई रह गई। उद्योग निकाय आईसीईएमए ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारतीय...

नई दिल्लीः ढांचागत गतिविधियों में नरमी और परियोजनाएं पूरा करने में मुश्किलें आने से चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में घरेलू बाजार में निर्माण उपकरणों की बिक्री नौ प्रतिशत घटकर 81,566 इकाई रह गई। उद्योग निकाय आईसीईएमए ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ (आईसीईएमए) ने एक बयान में कहा कि पिछले साल इसी समय में बिक्री 89,244 इकाई की हुई थी। हालांकि अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान देश से निर्माण उपकरणों का निर्यात 9,733 इकाई से बढ़कर 12,469 इकाई हो गया।

कुल मिलाकर, आलोच्य अवधि में निर्माण उपकरणों की कुल बिक्री पांच प्रतिशत घटकर 94,035 इकाई रह गई, जो एक साल पहले इसी समय में 98,737 इकाई थी। आईसीईएमए के अध्यक्ष और जेसीबी इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक घरेलू मांग सुस्त रही है। हमारे उद्योग का विकास काफी हद तक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर निर्भर है, जहां हमें कुछ दिक्कतें पेश आईं।'' हालांकि उद्योग संगठन ने कहा कि आने वाले बजट में मजबूत पूंजीगत व्यय आवंटन और सरकारी परियोजनाओं की स्वीकृति में तेजी की उम्मीद है।