Weekly Love Rashifal (02.03.2026 से 08.03.2026) साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 02 मार्च से 08 मार्च 2026 के बीच ग्रहों की चाल प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई, संवाद और भरोसे की परीक्षा ले सकती है। शुक्र का प्रभाव रोमांस बढ़ाएगा, जबकि चंद्रमा का गोचर भावनाओं में उतार-चढ़ाव ला सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल — इस सप्ताह का प्रेम उपाय

शुक्रवार को सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें।

माता लक्ष्मी या शुक्र देव के मंत्र का 108 बार जप करें।

अपने साथी को सुगंधित पुष्प भेंट करें।



मेष राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में नई ऊर्जा रहेगी। सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए खुलकर बातचीत करना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत रोमांटिक रहेगा।



वृषभ राशि

आपके रिश्ते में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए समय अनुकूल है। छोटी बातों को दिल पर न लें।



मिथुन राशि

रोमांस और सरप्राइज से भरा सप्ताह रहेगा। सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान नई जान-पहचान प्रेम में बदल सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताने से गलतफहमियां दूर होंगी।



कर्क राशि

भावनात्मक रूप से संवेदनशील रह सकते हैं। पार्टनर से अपेक्षाएं अधिक न रखें। सप्ताह के मध्य में प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं। परिवार की सहमति मिलने के योग बन रहे हैं।



सिंह राशि

आपका आकर्षण इस सप्ताह बढ़ा रहेगा। प्रेम प्रस्ताव मिलने या देने के लिए समय शुभ है। विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अहंकार से बचें, यही रिश्ते की मजबूती का मंत्र है।



कन्या राशि

रिश्तों में जिम्मेदारी बढ़ेगी। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, वे शादी का निर्णय ले सकते हैं। सिंगल लोग जल्दबाजी न करें, सही समय का इंतजार करें।



तुला राशि

यह सप्ताह रोमांस के लिए बेहद खास रहेगा। पार्टनर के साथ यात्रा या डिनर डेट का योग है। पुराने मतभेद खत्म होंगे। अविवाहित जातकों को सकारात्मक संकेत मिलेंगे।



वृश्चिक राशि

सप्ताह की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंत तक स्थिति सुधरेगी। खुलकर संवाद करें। पुराने रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं।



धनु राशि

प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। लंबी दूरी के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। विवाह योग्य लोगों के लिए प्रस्ताव आ सकता है। सप्ताहांत सुखद रहेगा।



मकर राशि

काम की व्यस्तता के कारण प्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है। पार्टनर को समय दें। सप्ताह के अंत में संबंधों में मिठास बढ़ेगी।



कुंभ राशि

नई शुरुआत के संकेत हैं। सिंगल लोगों को अचानक प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा।



मीन राशि

भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी। पार्टनर के साथ आध्यात्मिक या शांत वातावरण में समय बिताना लाभकारी रहेगा।



