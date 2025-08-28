इन 4 कारणों से शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 705 अंक टूटा, निफ्टी 24,500 पर हुआ बंद

Edited By jyoti choudhary, Updated: 28 Aug, 2025 03:32 PM

भारतीय शेयर बाजारों में 28 अगस्त को लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 705 अंक टूटकर 80,080 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 211 अंक गिरकर 24,500 पर बंद हुआ।

बिजनेस डेस्कः भारतीय शेयर बाजारों में 28 अगस्त को लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 705 अंक टूटकर 80,080 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 211 अंक गिरकर 24,500 पर बंद हुआ।

गिरावट की 4 बड़ी वजहें

50% अमेरिकी टैरिफ – रूस से तेल आयात करने पर अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया। इसका असर आज बाजार में दिखा।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली – एफआईआई ने मंगलवार को ही 6,516 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जो तीन महीने की सबसे बड़ी सेलिंग है।

कमजोर अर्निंग्स और ऊंचा वैल्यूएशन – कंपनियों की ग्रोथ उम्मीद से कमजोर रही है और शेयर पहले से महंगे हैं, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी।

वोलैटिलिटी में उछाल – इंडिया VIX बढ़कर 12.22 तक पहुंच गया, जो बढ़ती अनिश्चितता और निवेशकों की घबराहट का संकेत है।

