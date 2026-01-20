MCX-Comex Gold Rate: सोने-चांदी की कीमतें ऑल टाइम हाई पर, 10g सोना आज इतना हुआ महंगा

सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और अमेरिका की ओर से नए टैरिफ की चेतावनी के बीच सोना-चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वायदा बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन दोनों की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं। खबर लिखे जाने तक घरेलू बाजार में सोने का...

बिजनेस डेस्कः सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और अमेरिका की ओर से नए टैरिफ की चेतावनी के बीच सोना-चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वायदा बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन दोनों की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं। खबर लिखे जाने तक घरेलू बाजार में सोने का वायदा भाव करीब 1,47,943 रुपए और चांदी का भाव लगभग 3,17,600 रुपए पर कारोबार कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोना-चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बने हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी तेज

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत तेज रही। Comex पर सोना 4,633.70 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस 4,595.40 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 76.10 डॉलर की तेजी के साथ 4,671.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के भाव ने इस साल 4,698 डॉलर के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया।

Comex पर चांदी के वायदा भाव 90.60 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला क्लोजिंग प्राइस 88.53 डॉलर था। खबर लिखे जाने के समय यह 4.64 डॉलर की तेजी के साथ 93.18 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके भाव ने इस साल 94.74 डॉलर का उच्चतम स्तर छू लिया।

