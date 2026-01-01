हुंदै मोटर इंडिया की बिक्री दिसंबर में 6.6% बढ़कर 58,702 इकाई

वाहन विनिर्माता कंपनी हुंदै मोटर इंडिया की दिसंबर 2025 में कुल बिक्री सालाना आधार पर 6.6 प्रतिशत बढ़कर 58,702 इकाई रही। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने बयान में कहा कि इसमें घरेलू बिक्री 42,416 इकाई और 16,286 इकाई का निर्यात शामिल हैं।

एचएमआईएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तरुण गर्ग ने कहा, "जीएसटी सुधारों से मिले सकारात्मक प्रभाव के कारण हुंदै मोटर इंडिया ने दिसंबर 2025 में कुल मासिक बिक्री में 6.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की।" उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर में निर्यात में 26.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

