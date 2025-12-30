P&G होम प्रोडक्ट्स का वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ 19.1% बढ़कर 683.29 करोड़ रुपए

एरियल व टाइड जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड का प्रबंधन करने वाली प्रॉक्टर एंड गैम्बल (पीएंडजी) होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ 19.1 प्रतिशत बढ़कर 683.29 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन अवधि...

नई दिल्लीः एरियल व टाइड जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड का प्रबंधन करने वाली प्रॉक्टर एंड गैम्बल (पीएंडजी) होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ 19.1 प्रतिशत बढ़कर 683.29 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन अवधि में परिचालन आय भी 3.4 प्रतिशत बढ़कर 9,054.11 करोड़ रुपए हो गई। बिजनेस इंटेलिजेंस मंच ‘टोफ्लर' से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए इसकी कुल आय (जिसमें अन्य आय भी शामिल है) करीब दो प्रतिशत घटकर 9,228.83 करोड़ रुपए रह गई। कुल व्यय 8,292.91 करोड़ रुपए रहा जो एक वर्ष पहले के 8,156.29 करोड़ रुपए से 1.67 प्रतिशत अधिक है।

प्रॉक्टर एंड गैंबल होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड (पीजीएचपीएल) का शुद्ध लाभ 2023-24 में 573.6 करोड़ रुपए था और परिचालन आय 8,756.79 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। पीजीएचपीएल एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है जो अमेरिका के ओहायो स्थित वैश्विक एफएमसीजी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के माध्यम से भारत में परिचालन करती है। कंपनी फैब्रिक और होम केयर, बेबी केयर तथा हेयर केयर कारोबार में सक्रिय है। इसके खंड में पैंपर्स, एरियल, टाइड, पैंटीन जैसे प्रमुख ब्रांड शामिल हैं। पीजीएचपीएल का विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन व्यय 31 मार्च 2025 तक सालाना आधार पर 765.15 करोड़ रुपए से 21.5 प्रतिशत बढ़कर 930.03 करोड़ रुपए हो गया।

