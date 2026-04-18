ICICI बैंक का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 9% बढ़कर 14,755 करोड़ रुपए पर

आईसीआईसीआई बैंक ने शनिवार को बताया कि मार्च 2026 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 9.28 प्रतिशत बढ़कर 14,755 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में उसने 13,502 करोड़ रुपए का...

मुंबईः आईसीआईसीआई बैंक ने शनिवार को बताया कि मार्च 2026 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 9.28 प्रतिशत बढ़कर 14,755 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में उसने 13,502 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था। देश में निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता का एकल आधार पर शुद्ध लाभ 8.5 प्रतिशत बढ़कर 13,702 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 12,630 करोड़ रुपए था। हाल में समाप्त हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक का कर-पश्चात लाभ 6.2 प्रतिशत बढ़कर 50,147 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 47,227 करोड़ रुपए था।

समीक्षाधीन तिमाही में, बैंक ने अपनी मुख्य शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 22,979 करोड़ रुपए रही, जबकि ट्रेजरी को छोड़कर गैर ब्याज आय 5.6 प्रतिशत बढ़कर 7,415 करोड़ रुपए हो गई। समीक्षाधीन तिमाही के लिए परिचालन व्यय 12 प्रतिशत बढ़कर 12,089 करोड़ रुपए हो गया।

संपत्ति की गुणवत्ता के लिहाज से सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में सुधार हुआ और यह 1.40 प्रतिशत रहा, जो दिसंबर में 1.53 प्रतिशत और एक साल पहले 1.67 प्रतिशत था। बैंक का प्रावधान मार्च तिमाही में गिरकर 96.16 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 891 करोड़ रुपए और दिसंबर तिमाही में 2,556 करोड़ रुपए था।

