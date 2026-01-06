जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने जुटाए 2,039 करोड़ रुपए

जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने एनएबीएफआईडी, एचएसबीसी, डीबीएस, बार्कलेज और असीम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख वैश्विक एवं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण वित्तपोषण के रूप में 2,039 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि इसके अलावा जूनिपर

नई दिल्लीः जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने एनएबीएफआईडी, एचएसबीसी, डीबीएस, बार्कलेज और असीम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख वैश्विक एवं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण वित्तपोषण के रूप में 2,039 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि इसके अलावा जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक के साथ अपनी गैर-निधि-आधारित सीमाओं का विस्तार किया है।

बयान के अनुसार, जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने जूनिपर ग्रीन एनर्जी और उसकी अनुषंगी कंपनियों की आगामी नवीकरणीय परियोजनाओं के विकास एवं विस्तार के लिए अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय बैंक (एनएबीएफआईडी), एचएसबीसी बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, बार्कलेज बैंक तथा असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एआईएफएल) जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक एवं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से 2,039 करोड़ रुपए का ऋण वित्तपोषण सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने इससे पहले अगस्त 2025 में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड से 1,739 करोड़ रुपए का ऋण जुटाया था।