रेनो इंडिया के वाहनों की बिक्री दिसंबर में 33.4% बढ़कर 3,845 इकाई

नई दिल्लीः रेनो इंडिया के वाहनों की बिक्री दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर 33.4 प्रतिशत बढ़कर 3,845 इकाई रही। कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि साल 2025 की दूसरी छमाही में बिक्री में तेजी देखी गई, जो तिमाही प्रदर्शन में निरंतर सुधार और दिसंबर में हुई तेज बढ़ोतरी के कारण संभव हुई। रेनो ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) स्टीफेन डेब्लेज ने कहा, ‘‘साल 2025 की दूसरी छमाही का प्रदर्शन साफ तौर पर दिखाता है कि रेनो इंडिया ने किस दिशा में कदम बढ़ाया है। पोर्टफोलियो में बदलाव के बाद तीसरी तिमाही से लगातार सुधार हुआ और चौथी में मजबूत प्रदर्शन के साथ दिसंबर में हमारी अब तक की सबसे अच्छी मासिक बिक्री दर्ज हुई। यह साबित करता है कि हमने जो रणनीतिक सुधार शुरू किए थे, वे वास्तविक और सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं।''

आगे की योजना के बारे में उन्होंने कहा, "अब जब सही नींव तैयार हो चुकी है। हम आत्मविश्वास के साथ अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आइकॉनिक डस्टर की वापसी रेनो की भारत में नई यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।"