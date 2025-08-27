गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजार बंद, NSE-BSE में नहीं होगी ट्रेडिंग

Edited By jyoti choudhary, Updated: 27 Aug, 2025 10:22 AM

27 अगस्त 2025, बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में कारोबार नहीं होगा। महाराष्ट्र राज्य में यह सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दोनों एक्सचेंज, जो मुंबई में स्थित हैं, बंद रहेंगे।

BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध 2025 के ट्रेडिंग हॉलिडेज की लिस्ट के अनुसार, इस दिन इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और SLB सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी। इसी तरह, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट और NDS-RST व ट्राइ-पार्टी रेपो सेगमेंट में भी ट्रेडिंग नहीं होगी।

कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) सेगमेंट में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग बंद रहेगी। हालांकि, शाम 5 बजे ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी।

वैश्विक बाजारों में गिरावट, अमेरिकी 50% टैरिफ का असर

बुधवार को एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि निवेशक भारत से होने वाले अमेरिकी निर्यात पर 50% टैरिफ लागू होने की तैयारी कर रहे थे। आखिरी जानकारी के अनुसार, जापान का निक्केई 225 0.2% गिरा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.1% नीचे आया।

वहीं, अमेरिका के शेयर बाजार (वॉल स्ट्रीट) में रात भर तेजी रही। निवेशक चिप कंपनी एनविडिया के तिमाही परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इसके चलते एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.41% बढ़ा और डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 0.3% ऊपर बंद हुआ।