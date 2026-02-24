Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Business
    3. | प्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 6.1% बढ़कर 315 अरब डॉलर रहेगा: नैसकॉम

प्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 6.1% बढ़कर 315 अरब डॉलर रहेगा: नैसकॉम

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 02:55 PM

technology industry revenues to grow 6 1 to 315 billion in the current fiscal

भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 में 6.1 प्रतिशत बढ़कर 315 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। नैसकॉम ने मंगलवार को यह बात कही। उद्योग संगठन ने वित्त वर्ष 2024-25 के राजस्व अनुमान को पूर्व के282.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 297 अरब डॉलर...

मुंबईः भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 में 6.1 प्रतिशत बढ़कर 315 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। नैसकॉम ने मंगलवार को यह बात कही। उद्योग संगठन ने वित्त वर्ष 2024-25 के राजस्व अनुमान को पूर्व के282.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 297 अरब डॉलर कर दिया है। नैसकॉम ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व वृद्धि मामूली रूप से बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 5.9 प्रतिशत थी। 

नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार ने कहा कि उद्योग अब भी शुद्ध रूप से रोजगार देने वाला बना हुआ है और कुल कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2025-26 में 2.3 प्रतिशत बढ़कर 59.5 लाख होने का अनुमान है, जो गत वित्त वर्ष में 58.2 लाख थी। नांबियार ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा शामिल किए गए नए कर्मचारियों की संख्या 1.35 लाख है जो वित्त वर्ष 2024-25 के 1.33 लाख से थोड़ी अधिक है। कृत्रिम मेधा (एआई) पर अधिक ध्यान दिए जाने की पृष्ठभूमि में नैसकॉम ने कहा कि क्षेत्र के कुल राजस्व में से 10-12 अरब डॉलर नई पीढ़ी के प्रौद्योगिकी समाधान से आते हैं।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!