Android यूजर्स के लिए बड़ा झटका, Google ने बंद कर दिया ये पुराना शानदार फीचर

Edited By Mehak, Updated: 24 Feb, 2026 05:23 PM

Google ने अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव किया है और पुराना Google Weather क्लासिक फीचर बंद कर दिया है। अब वेदर शॉर्टकट पर क्लिक करने पर फुल-स्क्रीन इंटरफेस की जगह सीधे Google सर्च रिजल्ट पेज खुलेगा। नए पेज में अधिक जानकारी और आधुनिक डिजाइन...

नेशनल डेस्क : अगर आप अपने फोन में सीधे Google Weather शॉर्टकट से मौसम देखते थे, तो आपके लिए यह बदलाव थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। Google ने अपने पुराने और लोकप्रिय वेदर इंटरफेस को बंद कर दिया है। अब वेदर शॉर्टकट पर टैप करने पर अलग फुल-स्क्रीन पेज खुलने की बजाय यूजर सीधे Google सर्च रिजल्ट पेज पर पहुंचेंगे। इस बदलाव की जानकारी सबसे पहले 9to5Google की रिपोर्ट में सामने आई।

क्या था पुराना Google Weather फीचर?

पुराना Google Weather कोई अलग ऐप नहीं था, बल्कि Google ऐप के अंदर खुलने वाला एक खास फुल-स्क्रीन इंटरफेस था। जैसे ही यूजर वेदर शॉर्टकट पर क्लिक करता था, एक साफ और आकर्षक स्क्रीन खुलती थी। इसमें 'Froggy' नाम का एनिमेटेड बैकग्राउंड दिखाई देता था, जो मौसम के हिसाब से बदलता रहता था। सबसे खास बात यह थी कि इस स्क्रीन पर कोई विज्ञापन, अतिरिक्त लिंक या अनावश्यक सर्च रिजल्ट नहीं होते थे। यूजर्स को सिर्फ मौसम की सटीक और फोकस्ड जानकारी मिलती थी।

यूजर्स को क्या सुविधाएं मिलती थीं?

इस फीचर में:

मौजूदा तापमान

मौसम की स्थिति (जैसे धूप, बारिश, बादल)

10 दिनों का पूर्वानुमान

प्रति घंटे का मौसम अपडेट

यूजर सिर्फ स्वाइप करके आगे के दिनों की जानकारी देख सकते थे। साथ ही सेव किए गए अलग-अलग शहरों के बीच स्विच करना भी बेहद आसान था। खासकर नॉन-पिक्सल एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स के लिए यह मौसम देखने का सबसे तेज और सरल तरीका माना जाता था।

अब कैसा दिखेगा नया इंटरफेस?

अब जब यूजर वेदर शॉर्टकट पर टैप करेंगे, तो एक सामान्य Google सर्च रिजल्ट पेज खुलेगा।

इस नए पेज पर :

प्रति घंटे का पूर्वानुमान

10 दिन का आउटलुक

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

अतिरिक्त मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी।

हालांकि जानकारी पहले से ज्यादा विस्तृत है और डिजाइन भी आधुनिक है, लेकिन अब यह एक सामान्य सर्च पेज की तरह दिखता है। इसमें मौसम से जुड़े अन्य लिंक और संबंधित सर्च सुझाव भी दिखाई देते हैं। यानी पहले जैसा सादा और बिना रुकावट वाला अनुभव अब नहीं मिलेगा।

Pixel यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा?

Google Pixel यूजर्स के लिए यह बदलाव ज्यादा बड़ा नहीं है। Pixel स्मार्टफोन्स में पहले से ही एक अलग और समर्पित Pixel Weather ऐप मौजूद है। यह बदलाव मुख्य रूप से उन एंड्रॉयड यूजर्स को प्रभावित करेगा जो नॉन-पिक्सल डिवाइस पर Google Weather शॉर्टकट को ही डिफॉल्ट वेदर टूल के रूप में इस्तेमाल करते थे।

क्यों किया गया यह बदलाव?

यह बदलाव Google की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कंपनी धीरे-धीरे अपने अलग-अलग मिनी फीचर्स और खास इंटरफेस को हटाकर अधिक सेवाओं को सीधे सर्च प्लेटफॉर्म के भीतर शामिल कर रही है। इससे एक ओर प्लेटफॉर्म ज्यादा एकीकृत और केंद्रीकृत हो जाता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ यूजर्स के लिए यह पुराने सरल और साफ अनुभव के खत्म होने जैसा है।