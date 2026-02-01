Main Menu

Budget 2026: नया इनकम टैक्स एक्ट इस साल 1 अप्रैल से होगा लागू, बजट भाषण की प्रमुख घोषणाएं

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 12:27 PM

the new income tax act will come into effect from april 1st this year

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स एक्ट को इसी साल से लागू करने की बात कही है। वित्त मंत्री ने टैक्स फॉर्म को आसान करने की बात कही है। इसमें दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं। इसमें मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। साथ ही अघोषित आय एक करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। 31 जुलाई तक आईटी रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

बजट भाषण की प्रमुख घोषणाएं

  • 5 पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन स्थलों का निर्माण
  • नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनेगी
  • 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में
  • हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल
  • किसान की आय बढ़ाने का प्लान
  • खेलो इंडिया मिशन
  • 15 पुरातात्विक साइट्स को वाइब्रेंट डेस्टिनेशन बनाएंगे
  • डिजिटल नॉलेज ग्रिड पर टूरिस्ट साइट्स की जानकारी
  • ट्रेकिंग, हाइकिंग पर योजना
  • पशुपालन-वैट कॉलेज के लिए सब्सिडी सपोर्ट स्कीम
  • टीसीएस ओवरसीज टूर पैकेज को 2 पर्सेंट करेंगे

