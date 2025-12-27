Main Menu

चालू वित्त वर्ष में ट्रैक्टर की थोक बिक्री 17% तक बढ़ने का अनुमान: इक्रा

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 02:48 PM

जीएसटी कटौती सहित अन्य कारणों से चालू वित्त वर्ष में ट्रैक्टर की थोक बिक्री 15 से 17 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने शुक्रवार यह अनुमान लगाया। इससे पहले ट्रैक्टर की थोक बिक्री में आठ से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया

मुंबईः जीएसटी कटौती सहित अन्य कारणों से चालू वित्त वर्ष में ट्रैक्टर की थोक बिक्री 15 से 17 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने शुक्रवार यह अनुमान लगाया। इससे पहले ट्रैक्टर की थोक बिक्री में आठ से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया था। इक्रा ने कहा कि अनुमान में यह संशोधन हाल के महीनों में उद्योग के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए किया गया है। नवंबर में ट्रैक्टर की थोक बिक्री में सालाना आधार पर 30.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अप्रैल से नवंबर की अवधि में कुल वृद्धि 19.2 प्रतिशत रही। रेटिंग एजेंसी के अनुसार, बेहतर परिदृश्य के पीछे आर्थिक और नियामकीय स्तर पर मिले समर्थन का संयुक्त प्रभाव है। इससे मांग के बुनियादी कारक मजबूत हुए हैं। 

संशोधित अनुमान ट्रैक्टर उद्योग में तेज सुधार और विस्तार के दौर को दर्शाता है, जो ठोस नीतिगत समर्थन, अनुकूल कृषि परिणामों और नियामकीय बदलावों से जुड़ी बाजार स्थितियों का नतीजा है। इक्रा ने कहा कि मांग बढ़ने का प्रमुख कारण ट्रैक्टर पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत किया जाना है। इस नीतिगत बदलाव से ट्रैक्टर की कीमतें सीधे तौर पर कम हो गई हैं, जिससे किसानों के लिए इसे खरीदना आसान हो गया है। अलग-अलग हॉर्सपावर वाले ट्रैक्टर में इस कमी से किसानों को 40,000 रुपए से एक लाख रुपए तक की बचत होगी, जिससे नए ट्रैक्टर अब अधिक सस्ते हो गए हैं। 

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पर्याप्त बारिश ने फसल बोने और उपज की संभावनाओं को समर्थन दिया है। इससे किसानों की आय में सुधार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक माहौल बना है। एजेंसी ने कहा कि आगामी तिमाहियों में बिक्री को प्रभावित करने वाला एक और कारण अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाले सख्त ट्रैक्टर उत्सर्जन मानक है। इक्रा को नए मानदंडों के साथ पूर्व-खरीदारी गतिविधियों में तेजी की उम्मीद है। इसका कारण ग्राहक और डीलर वर्तमान, परिचित उत्सर्जन मानकों के तहत ट्रैक्टर खरीदने की कोशिश करेंगे।  

