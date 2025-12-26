2025 में अयोध्या काशी में उमड़ा अब तक का सबसे बड़ा जनसैलाब, उत्तर प्रदेश ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड

Main Menu

26 Dec, 2025

up tourism world record 2025

साल 2025 उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन के चलते आज यूपी न केवल भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है।

UP Tourism World Record 2025 : साल 2025 उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन के चलते आज यूपी न केवल भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता और काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य स्वरूप ने श्रद्धालुओं की संख्या में वो उछाल लाया है, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी।

रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों ने सबको चौंकाया
पर्यटन विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 2025 में उत्तर प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सभी दशकों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों पर दर्शनार्थियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई संजीवनी साबित हो रही है।

अयोध्या: दुनिया की नई आध्यात्मिक राजधानी
रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब यहां न केवल देश के कोने-कोने से, बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हाई-टेक रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चौड़ी सड़कों ने श्रद्धालुओं की राह आसान कर दी है। 2025 में अयोध्या में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि यह शहर अब दुनिया का प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है।

काशी और मथुरा का कायाकल्प
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस की गलियों में अब आस्था का नया उत्साह दिखता है। गंगा आरती से लेकर मणिकर्णिका घाट तक, हर जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं, मथुरा-वृंदावन में भी 'बांके बिहारी कॉरिडोर' और अन्य विकास कार्यों के चलते भक्तों का रेला लगा हुआ है। ब्रज क्षेत्र में भी पर्यटन की अपार संभावनाओं ने स्थानीय रोजगार को पंख लगा दिए हैं।

बुनियादी ढांचे का बड़ा योगदान
पर्यटन में इस ऐतिहासिक वृद्धि का मुख्य कारण यूपी का आधुनिक ढांचा है।

कनेक्टिविटी
एक्सप्रेसवे और नए हवाई अड्डों ने यात्रा का समय आधा कर दिया है।

सुविधाएं
तीर्थस्थलों पर बेहतर ठहरने की व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजामों ने पर्यटकों का भरोसा जीता है।

डिजिटल दर्शन
ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और दर्शन की सुगम व्यवस्था ने भीड़ प्रबंधन को आसान बनाया है।

अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिली नई दिशा
धार्मिक पर्यटन के इस केंद्र बनने से उत्तर प्रदेश में होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार में भारी तेजी आई है। लाखों युवाओं को गाइड, होटल मैनेजमेंट और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर मिले हैं। पर्यटन अब यूपी की 'ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी' के लक्ष्य को पूरा करने का सबसे बड़ा इंजन बन गया है।

