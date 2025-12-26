मुंबई: चर्चगेट स्टेशन के पास मिला संदिग्ध बैग, बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची

Edited By Sahil Kumar,Updated: 26 Dec, 2025 03:23 PM
नेशनल डेस्कः मुंबई के चर्चगेट (CSMT) स्टेशन के बाहर शुक्रवार को एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना मिलने से सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो गई। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने संदिग्ध बैग देख पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) टीम तुरंत मौके पर रवाना हुई और क्षेत्र को घेर कर सुरक्षा जांच शुरू की।