    मस्जिद में 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल... नमाज के दौरान हुआ जोरदार धमाका, VIDEO

मस्जिद में 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल... नमाज के दौरान हुआ जोरदार धमाका, VIDEO

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 06:57 PM

a powerful explosion occurred during prayers at a mosque in syria

सीरिया में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान एक मस्जिद में हुए भीषण धमाके से अफरा-तफरी मच गई। इस हमले में अलावी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज़ अदा कर...

नेशनल डेस्क: सीरिया के होम्स शहर में शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नमाज़ के दौरान एक मस्जिद में जोरदार धमाका हो गया। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी सना के मुताबिक, यह धमाका होम्स प्रांत के वादी अल-दहब इलाके में स्थित इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया।

विस्फोट ठीक शुक्रवार की नमाज़ के समय हुआ, जिससे मस्जिद में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। सामने आए वीडियो फुटेज में लोग घबराकर मस्जिद से बाहर भागते नजर आ रहे हैं, वहीं कई घायलों को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जबकि कुछ को चादरों में लपेटकर रेस्क्यू किया गया।

धमाका मस्जिद के मुख्य नमाज़ हॉल के एक कोने में हुआ, जिससे दीवार में गड्ढा बन गया और आसपास का इलाका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फुटेज में नमाज़ की दरियां फटी हुईं, मलबा बिखरा हुआ और किताबें फर्श पर फैली दिखाई दे रही हैं। शुरुआती आशंका है कि यह हमला आत्मघाती हो सकता है या फिर मस्जिद में पहले से विस्फोटक लगाए गए थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और जांच शुरू कर दी गई है।

होम्स शहर में अलावाइट, ईसाई और सुन्नी मुस्लिमों की मिश्रित आबादी रहती है और यह हमला एक अलावाइट (नुसैरी) मस्जिद पर हुआ है, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हाल के दिनों में सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है।

सरकारी सेना ने हाल ही में अलेप्पो के पास एक अभियान के दौरान तीन कथित ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह अमेरिका ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जो दो अमेरिकी सैनिकों और एक ट्रांसलेटर की हत्या के जवाब में बताए गए थे। नवंबर में सीरिया ने वैश्विक ISIS विरोधी गठबंधन में शामिल होने का भी वादा किया था।

