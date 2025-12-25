Aaj Ka Good Luck (26th December, 2025):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Dec, 2025 07:26 AM
Aaj Ka Good Luck Rashifal 26 December 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आया है। आज सूर्य, बुध और गुरु की युति बुद्धि, निर्णय और भाग्य को प्रभावित कर रही है। यदि सही उपाय किए जाएं, तो आज का दिन जीवन में सकारात्मक मोड़ ला सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उसे मजबूत करने के सरल उपाय।
आज का विशेष वैदिक उपाय (सभी राशियों के लिए)
सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल दें
“ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें
किसी जरूरतमंद को अन्न या फल दान करें
मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: करियर और नेतृत्व क्षमता
क्या करें: सूर्य को जल अर्पित करें
आज आपके निर्णय भाग्य बदल सकते हैं। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: लाल
वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: धन और स्थिरता
क्या करें: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें
आर्थिक मामलों में लाभ होगा। निवेश के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग: सफेद
मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: संवाद और बुद्धिमत्ता
क्या करें: बुध मंत्र “ॐ बुं बुधाय नमः” का जाप
रुके कार्य पूरे होंगे। नई डील फाइनल हो सकती है।
शुभ रंग: हरा
कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: भावनात्मक संतुलन
क्या करें: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें
पारिवारिक सुख मिलेगा। मानसिक शांति बढ़ेगी।
शुभ रंग: सफेद
सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: मान-सम्मान और प्रतिष्ठा
क्या करें: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ
सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी।
शुभ रंग: सुनहरा
कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: योजनाओं की सफलता
क्या करें: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें
कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी।
शुभ रंग: हरा
तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: प्रेम और रिश्ते
क्या करें: शुक्र मंत्र “ॐ शुं शुक्राय नमः” का जाप
रिश्तों में मधुरता आएगी।
शुभ रंग: गुलाबी
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: आत्मबल और विजय
क्या करें: हनुमान चालीसा का पाठ
विरोधी शांत रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा।
शुभ रंग: लाल
धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: भाग्य और अवसर
क्या करें: गुरु को पीले फूल अर्पित करें
यात्रा और शिक्षा में लाभ मिलेगा।
शुभ रंग: पीला
मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: मेहनत का फल
क्या करें: शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं
पुराने कार्यों में सफलता मिलेगी।
शुभ रंग: नीला
कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: नए संपर्क और लाभ
क्या करें: गरीबों को काले वस्त्र दान करें
नेटवर्किंग से लाभ होगा।
शुभ रंग: बैंगनी
मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति
क्या करें: विष्णु सहस्रनाम का पाठ
मन शांत रहेगा, निर्णय सही होंगे।
शुभ रंग: पीला
