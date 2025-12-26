Mangal Gochar 2026: मकर संक्रांति पर मंगल का गोचर बनाएगा रूचक राजयोग, इन 5 राशियों को मिलेगा संसार का हर सुख

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Dec, 2025 09:26 AM
Mangal Gochar 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए साल की शुरुआत में ही मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे। यह गोचर मकर संक्रांति के आसपास घटित होगा और इसके साथ ही पंच महापुरुष योगों में से एक शक्तिशाली रूचक राजयोग का निर्माण होगा। इस शुभ योग के प्रभाव से करियर, धन, साहस, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह गोचर भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है।
Mangal Gochar 2026: कब और कहां होगा मंगल का गोचर?
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, मंगल ग्रह 16 दिसंबर 2025 को सुबह 4:27 बजे धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं।
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (द्वितीय चरण)
मकर राशि मंगल की उच्च राशि मानी जाती है, जहां मंगल अत्यंत शक्तिशाली होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी दौरान बनने वाला रूचक राजयोग 23 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
Ruchak Rajyog 2026: क्यों है यह योग इतना खास?
रूचक राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है, जो तब बनता है जब मंगल अपनी उच्च, मूल त्रिकोण या स्वराशि में केंद्र भाव में स्थित हों। यह योग साहस और आत्मविश्वास बढ़ाता है। प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता मजबूत करता है। करियर में उच्च पद और सम्मान दिलाता है। शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना जाता है।
Mangal Gochar 2026: इन 5 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर दसवें भाव में हो रहा है। करियर में उन्नति और प्रमोशन के प्रबल योग। आय में वृद्धि और नए अवसर। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ। वाद-विवाद से दूरी बनाए रखना आवश्यक
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के लिए मंगल सातवें भाव में गोचर करेंगे।
व्यापार में विस्तार और लाभ
साझेदारी से फायदा
विरोधियों पर विजय
दांपत्य जीवन में संयम जरूरी
प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल छठे भाव में स्थित होंगे।
शत्रुओं पर जीत
कानूनी मामलों में सफलता
नौकरी में प्रमोशन के संकेत
मेहनत का पूरा फल मिलेगा
क्रोध पर नियंत्रण जरूरी
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के लिए मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे।
साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि
नई योजनाओं में सफलता
धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी
खेल, सेना और पुलिस से जुड़े लोगों को लाभ
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए मंगल लग्न (पहले भाव) में गोचर करेंगे।
ऊर्जा और आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि
करियर और व्यापार में तेज़ प्रगति
रुके हुए काम पूरे होंगे
संपत्ति खरीद या निर्माण के योग
दांपत्य जीवन में मधुरता
Mangal Gochar 2026: किन बातों का रखें ध्यान
क्रोध और जल्दबाजी से बचें
वाणी और व्यवहार में संयम रखें
वाहन चलाते समय सावधानी बरतें
मंगलवार को हनुमान पूजा लाभकारी रहेगी