‘5 जनवरी से मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस’ CWC की बैठक के बाद बोले राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा MGNREGA का नाम बदलकर उसे VB-G RAM G Act में बदलने के फैसले पर कांग्रेस ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। शनिवार को दिल्ली के नए कांग्रेस मुख्यालय 'इन्दिरा भवन' में हुई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी 5 जनवरी 2026 से पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ आंदोलन' शुरू करेगी।

यह फैसला नोटबंदी जैसा विनाशकारी

राहुल गांधी बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "यह फैसला ठीक वैसा ही विनाशकारी है जैसे नोटबंदी थी। मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा है। मनरेगा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों के 'काम के अधिकार' की ढाल है। इसे खत्म करना ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने जैसा है।"

सड़क से संसद तक संघर्ष का संकल्प

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर 'अलोकतांत्रिक' होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून बिना किसी स्टडी या राज्य सरकारों से सलाह मशविरे के लाया गया है। खरगे ने कहा, "कोविड के संकट काल में इसी मनरेगा ने करोड़ों लोगों का चूल्हा जलाया था। हम इस कानून को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से विरोध करेंगे और 5 जनवरी से हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस 'साजिश' का पर्दाफाश करेगा।"