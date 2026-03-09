Aaj Ka Good Luck (10th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Sarita Thapa, Updated: 10 Mar, 2026 05:30 AM

आज का दिन ग्रहों के विशेष संयोग के साथ आपके जीवन में नई संभावनाएं लेकर आया है। आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और वह कौन सा छोटा सा उपाय है जो आपका भाग्य चमका सकता है।

मेष (Aries)

आज आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

शुभ संकेत: किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं।

वृष (Taurus)

भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। पारिवारिक शांति बनी रहेगी।

शुभ संकेत: सफेद वस्त्र धारण करना आज फलदायी रहेगा।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

आज आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता से रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं।

शुभ संकेत: उत्तर दिशा से शुभ समाचार मिल सकता है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

कर्क (Cancer)

भावनाओं पर नियंत्रण रखें। निवेश के लिए आज का दिन काफी लाभकारी साबित हो सकता है।

शुभ संकेत: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

शुभ संकेत: आज आपको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

आज आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खर्चों में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

शुभ संकेत: शाम के समय कोई सुखद सूचना मिल सकती है।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

तुला (Libra)

दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। कला और संगीत से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे।

शुभ संकेत: किसी नए व्यापारिक सौदे पर मुहर लग सकती है।

उपाय: सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)

विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। लंबे समय से रुका हुआ काम आज गति पकड़ेगा।

शुभ संकेत: लाल रंग का कोई उपहार मिल सकता है।

उपाय: मंदिर में लाल रंग का फूल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा सुखद और लाभप्रद रहेगी।

शुभ संकेत: गुरुजनों या बड़ों का आशीर्वाद काम आएगा।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार में नई साझेदारी के योग बन रहे हैं। वाणी पर संयम रखें।

शुभ संकेत: शनि देव की कृपा से कोई बड़ी अड़चन दूर होगी।

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

आज का दिन नवाचार (Innovation) के लिए है। नए आइडियाज आपको तरक्की दिलाएंगे।

शुभ संकेत: नीले रंग की वस्तुएं आज आपके लिए लकी रहेंगी।

उपाय: निर्धन व्यक्ति को काले तिल का दान करें।

मीन (Pisces)

मानसिक शांति महसूस करेंगे। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा।

शुभ संकेत: सपने पूरे होने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे।

उपाय: हल्दी वाला दूध पिएं और दान करें।

