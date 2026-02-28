Aaj Ka Good Luck (1st March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (1st March 2026): वैदिक पंचांग के अनुसार 1 मार्च 2026 को ग्रहों की स्थिति कर्म, भाग्य और संबंधों पर विशेष प्रभाव डाल रही है। चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर रही है, जबकि गुरु और शुक्र का प्रभाव सौभाग्य, धन और प्रेम से...

Aaj Ka Good Luck (1st March 2026): वैदिक पंचांग के अनुसार 1 मार्च 2026 को ग्रहों की स्थिति कर्म, भाग्य और संबंधों पर विशेष प्रभाव डाल रही है। चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर रही है, जबकि गुरु और शुक्र का प्रभाव सौभाग्य, धन और प्रेम से जुड़ा रहेगा। आइए जानते हैं आज 12 राशियों के लिए गुडलक क्या है और किस उपाय से भाग्य को और प्रबल किया जा सकता है।



विशेष ज्योतिषीय उपाय (Upay)

गुडलक: प्रातःकाल “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें।

क्या करें: घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं।

गौ माता को हरा चारा खिलाएं।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3



मेष राशि (Aries)

गुडलक: करियर और प्रतियोगिता में सफलता के संकेत।

क्या करें: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9



वृषभ राशि (Taurus)

गुडलक: धन लाभ और रुका पैसा मिलने के योग।

क्या करें: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6



मिथुन राशि (Gemini)

गुडलक: नई योजना सफल होगी। संचार से लाभ।

क्या करें: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5



कर्क राशि (Cancer)

गुडलक: पारिवारिक सुख और मानसिक शांति।

क्या करें: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2



सिंह राशि (Leo)

गुडलक: पद-प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि।

क्या करें: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1



कन्या राशि (Virgo)

गुडलक: नौकरी में उन्नति और सराहना।

क्या करें: बुधवार को हरे मूंग का दान करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 7



तुला राशि (Libra)

गुडलक: प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता।

क्या करें: शुक्र मंत्र का 108 बार जप करें।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6



वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुडलक: गुप्त धन लाभ या निवेश से फायदा।

क्या करें: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 8



धनु राशि (Sagittarius)

गुडलक: विदेश यात्रा या शिक्षा में सफलता।

क्या करें: गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3



मकर राशि (Capricorn)

गुडलक: व्यापार में विस्तार के योग।

क्या करें: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8



कुंभ राशि (Aquarius)

गुडलक: सामाजिक प्रतिष्ठा और नए संपर्क से लाभ।

क्या करें: जरूरतमंद को कंबल या वस्त्र दान करें।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 4



मीन राशि (Pisces)

गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामना पूर्ण होने के संकेत।

क्या करें: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3



