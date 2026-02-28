Weekly Good Luck (02.03.2026 से 08.03.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

​​​​​​​Weekly Good Luck (02.03.2026 से 08.03.2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 02 मार्च से 08 मार्च 2026 के बीच ग्रहों का गोचर कई राशियों के लिए विशेष सौभाग्य के संकेत दे रहा है। यह सप्ताह भाग्य, धन, करियर और संबंधों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है।...

Weekly Good Luck (02.03.2026 से 08.03.2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 02 मार्च से 08 मार्च 2026 के बीच ग्रहों का गोचर कई राशियों के लिए विशेष सौभाग्य के संकेत दे रहा है। यह सप्ताह भाग्य, धन, करियर और संबंधों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। जानिए आपकी राशि का Lucky Charm, शुभ रंग और विशेष उपाय —



इस सप्ताह का विशेष उपाय

घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं।

प्रतिदिन सुबह 5 मिनट ध्यान करें।

गौ माता को हरा चारा खिलाएं।



मेष राशि

Lucky Charm: लाल रुमाल या तांबे का सिक्का

शुभ दिन: मंगलवार

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा।



वृषभ राशि

Lucky Charm: चांदी का कड़ा या सफेद फूल

शुभ दिन: शुक्रवार

उपाय: माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाएं, धन लाभ होगा।



मिथुन राशि

Lucky Charm: हरा पेन या गणेश जी की छोटी प्रतिमा

शुभ दिन: बुधवार

उपाय: “ॐ गं गणपतये नमः” का 108 बार जप करें।



कर्क राशि

Lucky Charm: चंद्राकार लॉकेट

शुभ दिन: सोमवार

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मानसिक शांति मिलेगी।



सिंह राशि

Lucky Charm: सुनहरा धागा या सूर्य का प्रतीक

शुभ दिन: रविवार

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।



कन्या राशि

Lucky Charm: हरी इलायची अपने पास रखें

शुभ दिन: बुधवार

उपाय: जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करें।



तुला राशि

Lucky Charm: गुलाबी रुमाल या इत्र

शुभ दिन: शुक्रवार

उपाय: शुक्र मंत्र का जाप करें, प्रेम संबंध मजबूत होंगे।



वृश्चिक राशि

Lucky Charm: लाल चंदन की माला

शुभ दिन: मंगलवार

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।



धनु राशि

Lucky Charm: पीला रत्न या हल्दी की गांठ

शुभ दिन: गुरुवार

उपाय: केले के वृक्ष में जल अर्पित करें।



मकर राशि

Lucky Charm: लोहे की अंगूठी (मध्यमा उंगली में)

शुभ दिन: शनिवार

उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें।



कुंभ राशि

Lucky Charm: नीला रुमाल या क्रिस्टल

शुभ दिन: शनिवार

उपाय: गरीबों को कंबल दान करें।



मीन राशि

Lucky Charm: पीले फूल या विष्णु जी का चित्र

शुभ दिन: गुरुवार

उपाय: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

