Aaj Ka Good Luck (11th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 10 Feb, 2026 04:14 PM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck Rashifal 11 February 2026: आज 11 फरवरी 2026 के लिए 12 राशियों का भाग्य और शुभ उपाय इस प्रकार हैं-

Astrology Special Tip (आज का विशेष ज्योतिष उपाय) आज प्रॉमिस डे है इसलिए किसी से वादा सोच-समझ कर करें। शास्त्रों के अनुसार किसी को दिया गया सत्य वचन लंबे समय तक फल देता है।

मेष राशि (Aries Good Luck Today)
आज का गुडलक: करियर और धन
आज सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं।
शुभ उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना चढ़ाएं।
लकी रंग: लाल

वृषभ राशि (Taurus Good Luck Today)
आज का गुडलक: आर्थिक स्थिरता
आज धन से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। निवेश से लाभ संभव है।
शुभ उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
लकी रंग: सफेद

मिथुन राशि (Gemini Good Luck Today)
आज का गुडलक: कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग
आज आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। इंटरव्यू और मीटिंग में सफलता मिलेगी।
शुभ उपाय: तुलसी को जल दें।
लकी रंग: हरा

कर्क राशि (Cancer Good Luck Today)
आज का गुडलक: मानसिक शांति
भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। परिवार से सहयोग मिलेगा।
शुभ उपाय: चंद्र मंत्र का जाप करें – ॐ सोम सोमाय नमः
लकी रंग: सफेद

सिंह राशि (Leo Good Luck Today)
आज का गुडलक: मान-सम्मान
आज समाज और कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शुभ उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
लकी रंग: सुनहरा

कन्या राशि (Virgo Good Luck Today)
आज का गुडलक: स्वास्थ्य और अनुशासन
रूटीन सही रहेगा, काम समय पर पूरे होंगे।
शुभ उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
लकी रंग: हरा

तुला राशि (Libra Good Luck Today)
आज का गुडलक: प्रेम और रिश्ते
लव लाइफ में मधुरता आएगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
शुभ उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें।
लकी रंग: गुलाबी

वृश्चिक राशि (Scorpio Good Luck Today)
आज का गुडलक: गोपनीय योजनाएं
जो काम गुप्त रखेंगे, उसमें सफलता मिलेगी।
शुभ उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
लकी रंग: मैरून

धनु राशि (Sagittarius Good Luck Today)
आज का गुडलक: भाग्य का साथ
आज किस्मत आपके पक्ष में रहेगी। यात्रा से लाभ होगा।
शुभ उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
लकी रंग: पीला

मकर राशि (Capricorn Good Luck Today)
आज का गुडलक: कैरियर ग्रोथ
बॉस और सीनियर्स से प्रशंसा मिलेगी।
शुभ उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
लकी रंग: नीला

कुंभ राशि (Aquarius Good Luck Today)
आज का गुडलक: नई शुरुआत
नई योजना पर काम शुरू करने का शुभ दिन।
शुभ उपाय: गरीबों को काले तिल दान करें।
लकी रंग: बैंगनी

मीन राशि (Pisces Good Luck Today)
आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति
मन पूजा-पाठ में लगेगा, रुके काम बनेंगे।
शुभ उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें।
लकी रंग: पीला

