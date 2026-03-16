Aaj Ka Good Luck (17th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (17th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आ सकता है। ग्रहों की चाल का प्रभाव हर राशि पर अलग-अलग पड़ता है। ऐसे में यदि सही ज्योतिषीय उपाय (Astrology Upay) किए...

Aaj Ka Good Luck (17th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आ सकता है। ग्रहों की चाल का प्रभाव हर राशि पर अलग-अलग पड़ता है। ऐसे में यदि सही ज्योतिषीय उपाय (Astrology Upay) किए जाएं तो भाग्य को और मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक, शुभ रंग, शुभ अंक और विशेष उपाय।



मेष राशि गुडलक

आज आत्मविश्वास और साहस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: मंगलवार होने के कारण हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।



वृषभ राशि गुडलक

धन से जुड़े मामलों में आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। निवेश से लाभ होने के संकेत हैं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें।



मिथुन राशि गुडलक

रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आज नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें।



कर्क राशि गुडलक

परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

उपाय: रात में भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें।



सिंह राशि गुडलक

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामकाज में सफलता मिल सकती है।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

उपाय: सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य देव का स्मरण करें।



कन्या राशि गुडलक

मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। काम में प्रगति हो सकती है।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें।



तुला राशि गुडलक

रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

उपाय: माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं।



वृश्चिक राशि गुडलक

करियर में नया अवसर मिल सकता है। धैर्य के साथ फैसले लें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।



धनु राशि गुडलक

आज यात्रा और नए काम के योग बन सकते हैं। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

उपाय: बृहस्पति देव के लिए पीली वस्तु दान करें।



मकर राशि गुडलक

जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन सफलता मिलने के संकेत हैं।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

उपाय: गरीबों को काले तिल दान करें और शनि देव का स्मरण करें।



कुंभ राशि गुडलक

नए संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में लाभ देंगे।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 8

उपाय: शाम को शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।



मीन राशि गुडलक

भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें और पीले फूल अर्पित करें। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

