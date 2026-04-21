Aaj Ka Good Luck (22nd April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Apr, 2026 01:30 AM
मेष (Aries):
आज का गुडलक: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। प्रतिद्वंदी
मेष (Aries):
आज का गुडलक: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। प्रतिद्वंदी हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं।
वृष (Taurus)
आज का गुडलक: नए निवेश से भविष्य में लाभ होगा। गलत संगत से दूरी बनाकर रखें।
उपाय: गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं।
मिथुन (Gemini)
आज का गुडलक: पुराने मित्र का सहयोग करियर में नई दिशा देगा। विवाद और तनाव की स्थिति से दूर रहने का प्रयास करें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें और हरे रंग के वस्त्र धारण करें।
कर्क (Cancer)
आज का गुडलक: प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना विवाद हल हो सकता है। धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
आज का गुडलक: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें।
उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।
कन्या (Virgo)
आज का गुडलक: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। धैर्य बनाए रखें और क्रोध न करें। उम्मीद से अधिक लाभ होगा।
उपाय: छोटी कन्याओं को फल दान करें।
तुला (Libra)
आज का गुडलक: कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें।
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
आज का गुडलक: पुराने निवेश से शानदार रिटर्न मिलेगा। उच्च पदों पर आसीन लोग प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
आज का गुडलक: विदेश यात्रा की बाधाएं दूर होंगी लेकिन नौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
मकर (Capricorn)
आज का गुडलक: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। धन और सेहत के मामले में सावधान रहें।
उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
कुम्भ (Aquarius)
आज का गुडलक: पार्टनरशिप के काम में बड़ी सफलता मिलेगी। क्रोध, तनाव और अहंकार से दूर रहें।
उपाय: जरूरतमंदों को काले चने या कंबल दान करें।
मीन (Pisces)
आज का गुडलक: नया वाहन या घर खरीदने की योजना सफल होगी लेकिन विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।