Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Aaj Ka Good Luck (22nd April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (22nd April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 01:30 AM

aaj ka good luck

मेष (Aries):  आज का गुडलक: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। प्रतिद्वंदी

मेष (Aries): 
आज का गुडलक: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। प्रतिद्वंदी हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं।

वृष (Taurus) 
आज का गुडलक: नए निवेश से भविष्य में लाभ होगा। गलत संगत से दूरी बनाकर रखें। 
उपाय: गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं।

मिथुन (Gemini) 
आज का गुडलक: पुराने मित्र का सहयोग करियर में नई दिशा देगा। विवाद और तनाव की स्थिति से दूर रहने का प्रयास करें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें और हरे रंग के वस्त्र धारण करें।

कर्क (Cancer) 
आज का गुडलक: प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना विवाद हल हो सकता है। धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

सिंह (Leo) 
आज का गुडलक: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें।
उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।

कन्या (Virgo) 
आज का गुडलक: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। धैर्य बनाए रखें और क्रोध न करें। उम्मीद से अधिक लाभ होगा।
उपाय: छोटी कन्याओं को फल दान करें।

तुला (Libra) 
आज का गुडलक: कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें। 
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio) 
आज का गुडलक: पुराने निवेश से शानदार रिटर्न मिलेगा। उच्च पदों पर आसीन लोग प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)
आज का गुडलक: विदेश यात्रा की बाधाएं दूर होंगी लेकिन नौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)
आज का गुडलक: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। धन और सेहत के मामले में सावधान रहें।
उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुम्भ (Aquarius) 
आज का गुडलक: पार्टनरशिप के काम में बड़ी सफलता मिलेगी। क्रोध, तनाव और अहंकार से दूर रहें।
उपाय: जरूरतमंदों को काले चने या कंबल दान करें।

मीन (Pisces)
आज का गुडलक: नया वाहन या घर खरीदने की योजना सफल होगी लेकिन विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!