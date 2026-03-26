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Aaj Ka Good Luck (27th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 07:46 AM

aaj ka good luck

​​​​​​​Aaj Ka Good Luck (27th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 मार्च 2026 का दिन अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर है। इस दिन राम नवमी का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य कृपा का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा।...

Aaj Ka Good Luck (27th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 मार्च 2026 का दिन अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर है। इस दिन राम नवमी का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य कृपा का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। सही उपाय अपनाकर आप अपने दिन को और भी भाग्यशाली बना सकते हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों का आज का गुडलक और उपाय:

आज के विशेष उपाय (Ram Navami Special Upay)
“ॐ श्री रामाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।
घर में घी का दीपक जलाएं।
राम दरबार की पूजा करें।
जरूरतमंदों को भोजन कराएं।

मेष राशि (Aries)
गुडलक: नए कार्यों में सफलता और आत्मविश्वास में वृद्धि।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और लाल वस्त्र पहनें।

वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: धन लाभ और पारिवारिक सुख।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: नई योजनाओं में प्रगति।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

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कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: मानसिक शांति और घर में खुशहाली।
उपाय: चावल का दान करें और चंद्रमा का ध्यान करें।

सिंह राशि (Leo)
गुडलक: सम्मान और पद में वृद्धि।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।

कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं।

तुला राशि (Libra)
गुडलक: रिश्तों में मधुरता।
उपाय: इत्र या सुगंध का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: साहस और सफलता।
उपाय: लाल फूल चढ़ाकर दुर्गा मां की पूजा करें।

धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा से लाभ और नए अवसर।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और गुरु मंत्र का जाप करें।

मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नए संपर्क और लाभ।
उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)
गुडलक: धन लाभ और सफलता।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीला प्रसाद चढ़ाएं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

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