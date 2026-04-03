Aaj Ka Good Luck (4th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 04 Apr, 2026 07:28 AM

Aaj Ka Good Luck (4th April 2026): एक अनुभवी वैदिक ज्योतिषाचार्य के अनुसार, 4 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज चंद्रमा की स्थिति मन और भाग्य को प्रभावित कर रही है, वहीं सूर्य और गुरु का...

Aaj Ka Good Luck (4th April 2026): एक अनुभवी वैदिक ज्योतिषाचार्य के अनुसार, 4 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज चंद्रमा की स्थिति मन और भाग्य को प्रभावित कर रही है, वहीं सूर्य और गुरु का प्रभाव सफलता और अवसरों के द्वार खोल सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और क्या उपाय करने चाहिए।

आज के विशेष उपाय (Upay)

सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें।

“ॐ” मंत्र का 108 बार जाप करें।

जरूरतमंद लोगों की मदद करें।

अपने इष्ट देव का ध्यान करें।

मेष राशि (Aries)

गुडलक: आज आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा।

क्या करें: किसी नए काम की शुरुआत करें, सफलता मिलेगी।

उपाय: सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और लाल वस्त्र पहनें।

वृषभ राशि (Taurus)

गुडलक: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

क्या करें: निवेश या बचत की योजना बनाएं।

उपाय: “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें और सफेद मिठाई का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)

गुडलक: कम्युनिकेशन से सफलता मिलेगी।

क्या करें: इंटरव्यू या मीटिंग में भाग लें।

उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें और गणेश जी की पूजा करें।

कर्क राशि (Cancer)

गुडलक: परिवार से सहयोग मिलेगा।

क्या करें: घर के कामों में समय दें।

उपाय: चावल का दान करें और चंद्रमा को जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

गुडलक: करियर में प्रगति के संकेत हैं।

क्या करें: नेतृत्व दिखाएं और निर्णय लें।

उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें – “ॐ घृणि सूर्याय नमः”।

कन्या राशि (Virgo)

गुडलक: मेहनत का फल मिलने वाला है।

क्या करें: अधूरे काम पूरे करें।

उपाय: हरी सब्जियों का दान करें और बुध मंत्र का जाप करें।

तुला राशि (Libra)

गुडलक: प्रेम और रिश्तों में सुधार होगा।

क्या करें: पार्टनर के साथ समय बिताएं।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाबी वस्त्र पहनें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुडलक: गुप्त लाभ और अवसर मिल सकते हैं।

क्या करें: नई योजनाओं पर काम शुरू करें।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और लाल फल दान करें।

धनु राशि (Sagittarius)

गुडलक: यात्रा और शिक्षा में सफलता मिलेगी।

क्या करें: नई सीख या यात्रा की शुरुआत करें।

उपाय: पीली वस्तु का दान करें और गुरु मंत्र का जाप करें।

मकर राशि (Capricorn)

गुडलक: मेहनत से बड़ा लाभ मिलेगा।

क्या करें: अपने लक्ष्य पर फोकस रखें।

उपाय: काले तिल का दान करें और शनि मंत्र का जाप करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

गुडलक: नए अवसर मिल सकते हैं।

क्या करें: नए आइडियाज पर काम करें।

उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें और शनि देव की पूजा करें।

मीन राशि (Pisces)

गुडलक: भावनात्मक संतुलन से सफलता मिलेगी।

क्या करें: ध्यान और योग करें।

उपाय: पीले वस्त्र पहनें और विष्णु भगवान की पूजा करें।