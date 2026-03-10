आपका राशिफल- 10 मार्च 2026

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। घर के बड़े लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। विद्यार्थी नई चीजें सीखने में रुचि दिखाएंगे।

वृष राशि वालों आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। कार्यक्षेत्र में नए लोगों से संपर्क बनने के योग हैं। समझदारी और धैर्य से आप अपने कार्य आसानी से पूरा कर पाएंगे। जरूरतमंद की सहायता करने का मौका मिल सकता है। सेहत अच्छी बनी रहेगी।

मिथुन राशि वालों आज आपको किसी खुशखबरी का इंतजार पूरा हो सकता है, खासकर बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। व्यापार में अचानक लाभ के संकेत हैं। युवाओं को करियर से जुड़ी नई संभावनाएं मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतें।

कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए राहत भरा हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। अपने प्रिय के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। व्यापार या काम से जुड़ी योजनाओं में बदलाव करने का विचार आ सकता है। कार्य से संबंधित यात्रा लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है।

कन्या राशि वालों आज का दिन शांतिपूर्ण रह सकता है। विद्यार्थियों की मेहनत रंग ला सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। सिर दर्द जैसी छोटी समस्या परेशान कर सकती है।

तुला राशि वालों आज का दिन लाभ दिलाने वाला हो सकता है। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो उससे अच्छा फायदा मिल सकता है। कार्यस्थल पर किसी काम को पूरा करने में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन अच्छा बीत सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने की कोशिश करें। जीवनसाथी से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। चल रही परेशानियों में धीरे-धीरे कमी आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी हो सकता है। व्यापार से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर राशि वालों आज का दिन थोड़ा मिला-जुला रह सकता है। संतान के भविष्य को लेकर जीवनसाथी के साथ नई योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। व्यापार में कुछ उतार-चढ़ाव संभव है। खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आनंद और उत्साह से भरा रह सकता है। किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों के साथ मिलने-जुलने या छोटी पार्टी का कार्यक्रम बन सकता है। जो युवा नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हें परिवार का सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशि वालों आज परिस्थितियां आपके अनुकूल रह सकती हैं। घर पर अचानक मेहमान आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

