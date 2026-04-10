आज का राशिफल- 10 अप्रैल 2026

मेष राशि वालों आज आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ प्रशंसा होगी और कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

मेष राशि वालों आज आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ प्रशंसा होगी और कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा करेंगे। छात्र अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए पढ़ाई के दौरान छोटे ब्रेक लें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

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वृष राशि वालों आज व्यापार में नई साझेदारी से भविष्य में बड़े लाभ होने के योग हैं। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें, इधर-उधर की राजनीति से खुद को दूर रखें। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज दोगुनी मेहनत करनी होगी। आज आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है, ठंडे पानी से धोएं।

मिथुन राशि वालों आज आपको धन के लेन-देन और कागजी कार्रवाई में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर न लें। प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, अपनी वाणी पर संयम रखें। छात्रों को शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की शिकायत रह सकती है, पर्याप्त नींद लें।

कर्क राशि वालों आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। रुके हुए सरकारी काम आज किसी मित्र की मदद से पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और तालमेल बना रहेगा। तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आज करियर में नई दिशा मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन बाहर के खुले खाने से परहेज करें।

सिंह राशि वालों आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में निवेश करने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, कोई छोटा उपहार मिल सकता है। जो छात्र विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। आज कंधों या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है।

कन्या राशि वालों आज ऑफिस में काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिससे आप शाम को थकान महसूस करेंगे। व्यापारियों को आज सामान्य लाभ होगा, कोई बड़ा जोखिम न लें। लव पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है, बैठकर बात सुलझाएं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, मोबाइल का प्रयोग कम करें। सेहत का ध्यान रखें, पेट में इन्फेक्शन होने का डर है।

तुला राशि वालों आज आपकी रचनात्मक कार्यों और कला में रुचि बढ़ेगी। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और नए संपर्क बनेंगे। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, घर में शांति का माहौल रहेगा। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र सफल होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ठंडी चीजों के सेवन से बचें, गले में दिक्कत हो सकती है।

वृश्चिक राशि वालों आज आपको करियर में उन्नति के नए और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, इसे तूल न दें। छात्र अपनी लिखाई और नोट्स को अपडेट करने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें, दिन भर शरीर में सुस्ती छाई रह सकती है।

धनु राशि वालों आज आपका पूरा दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा और आप कठिन कार्य भी आसानी से कर लेंगे। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी भरोसा बढ़ेगा। मेडिकल के छात्रों को उनकी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। पुरानी बीमारी से राहत मिलने की पूरी संभावना है, आप ताजगी महसूस करेंगे।

मकर राशि वालों आज फिजूलखर्ची से बचें, वरना महीने के अंत में बजट बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्यालु सहकर्मियों से सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ में नया और सुखद मोड़ आ सकता है। छात्रों को आज अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है, मेहनत जारी रखें। घुटनों के दर्द या पैरों में खिंचाव से थोड़ी परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि वालों आज जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या फिल्म देखने का प्रोग्राम बन सकता है। प्रतियोगी छात्र आज अपनी तैयारियों को लेकर उत्साहित और प्रेरित रहेंगे। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन रात को हल्का और सुपाच्य भोजन ही करें।

मीन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा, सुबह लाभ तो शाम को थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पार्टनर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, वरना छोटी सी बात पर अनबन हो सकती है। आर्ट्स के विद्यार्थियों को आज अपनी प्रतिभा के लिए सराहना मिलेगी। त्वचा संबंधी एलर्जी या रैशेज हो सकते हैं, सावधानी बरतें।

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