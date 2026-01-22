Amritsar : अमृतसर में हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों का अपमान, वीडियो वायरल

Edited By Prachi Sharma, Updated: 22 Jan, 2026 08:47 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

अमृतसर (आर. गिल): शहर में एक घटना ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वायरल वीडियो के अनुसार एक पगड़ी पहने व्यक्ति ने हिंदू देवी-देवताओं की फोटो के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसने तस्वीरों पर थूक दिया और जूतों से मारकर अपमानित करने की कोशिश की।

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोष फैल गया। मौके पर मौजूद एक कांग्रेस नेता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को थप्पड़ मारा। जिसके बाद आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी।

यह घटना धार्मिक सद्भाव पर सवाल उठा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।