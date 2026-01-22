Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Amritsar : अमृतसर में हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों का अपमान, वीडियो वायरल

Amritsar : अमृतसर में हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों का अपमान, वीडियो वायरल

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 08:47 AM

amritsar news

शहर में एक घटना ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वायरल वीडियो के अनुसार एक पगड़ी पहने व्यक्ति ने हिंदू देवी-देवताओं की फोटो के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसने तस्वीरों पर थूक दिया और जूतों से मारकर अपमानित करने की कोशिश की।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

अमृतसर (आर. गिल): शहर में एक घटना ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वायरल वीडियो के अनुसार एक पगड़ी पहने व्यक्ति ने हिंदू देवी-देवताओं की फोटो के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसने तस्वीरों पर थूक दिया और जूतों से मारकर अपमानित करने की कोशिश की। 

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोष फैल गया। मौके पर मौजूद एक कांग्रेस नेता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को थप्पड़ मारा। जिसके बाद आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी।

यह घटना धार्मिक सद्भाव पर सवाल उठा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!