Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mata Vaishno Devi News : सूरज की तपिश भी बेअसर ! वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रतिदिन 17 हजार श्रद्धालु दे रहे हाजिरी

Mata Vaishno Devi News : सूरज की तपिश भी बेअसर ! वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रतिदिन 17 हजार श्रद्धालु दे रहे हाजिरी

Edited By Updated: 07 Mar, 2026 09:51 AM

mata vaishno devi news

कटड़ा की गलियों से लेकर भवन के दरबार तक, चारों ओर जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। गर्मी चाहे कितनी भी बढ़े, लेकिन मां के दरबार की ओर बढ़ते भक्तों के कदम यह साबित कर रहे हैं कि श्रद्धा के आगे मौसम की चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं।

Mata Vaishno Devi News : कटड़ा की गलियों से लेकर भवन के दरबार तक, चारों ओर जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। गर्मी चाहे कितनी भी बढ़े, लेकिन मां के दरबार की ओर बढ़ते भक्तों के कदम यह साबित कर रहे हैं कि श्रद्धा के आगे मौसम की चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 7 मार्च 2026 को कटड़ा में बढ़ती गर्मी के बावजूद माता वैष्णो देवी के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। 

प्रतिदिन 17,000 से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन
जम्मू में मौसम के शुष्क होने और तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद, कटड़ा में भक्तों की भारी भीड़ बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, 17,000 से 20,000 श्रद्धालु प्रतिदिन अपना पंजीकरण कराकर त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई के लिए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं।

मौसम का बदलता मिजाज
मार्च की शुरुआत में ही दिन के समय पारा 30°C के ऊपर पहुंचने लगा है, जिससे यात्रियों को चढ़ाई के दौरान गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिन में धूप तेज होती है, लेकिन सुबह और रात के समय मौसम अभी भी सुहावना बना हुआ है, जो यात्रियों को काफी सुकून दे रहा है।

सुविधाओं का लाभ उठा रहे भक्त
गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा और बैटरी कार का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही, अर्धकुवारी से भवन तक जाने वाले नए मार्ग पर ठंडे पानी और छायादार विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

और ये भी पढ़े

यात्रा में वृद्धि के कारण
देश के कई हिस्सों में वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के कारण अब परिवारों के साथ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है।
होली और चैत्र नवरात्रि से पहले लोग बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

भक्तों के लिए जरूरी टिप्स 
RFID कार्ड: यात्रा शुरू करने से पहले कटड़ा में काउंटर से अपना 'RFID कार्ड' लेना न भूलें, यह अनिवार्य है।

पानी का सेवन: चढ़ाई के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए लगातार पानी और जूस पीते रहें।

समय का चुनाव: संभव हो तो चढ़ाई शाम के समय या देर रात शुरू करें ताकि धूप से बचा जा सके।
 
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!