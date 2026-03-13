Main Menu

    3. | Dhari Devi Mandir :  धारी देवी मंदिर आने वाले भक्तों के लिए नया नियम, मोबाइल फोन पर लगा Ban

Dhari Devi Mandir :  धारी देवी मंदिर आने वाले भक्तों के लिए नया नियम, मोबाइल फोन पर लगा Ban

Edited By Updated: 13 Mar, 2026 08:33 AM

Dhari Devi Mandir :  हाल ही में मेयर आरती भंडारी की अध्यक्षता में नगर निगम और मंदिर समिति के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं के दर्शन के अनुभव को अधिक सुगम बनाना...

Dhari Devi Mandir :  हाल ही में मेयर आरती भंडारी की अध्यक्षता में नगर निगम और मंदिर समिति के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं के दर्शन के अनुभव को अधिक सुगम बनाना था।

मोबाइल फोन पर पाबंदी: मंदिर की मर्यादा और शांति बनाए रखने के लिए अब परिसर के भीतर मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

लॉकर की सुविधा: श्रद्धालुओं के सामान और मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष लॉकर रूम तैयार किए जाएंगे।

एकतरफा मार्ग (One-Way System): भीड़भाड़ से बचने और सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दर्शन के लिए आने और जाने वाले रास्तों को अलग-अलग (वन-वे) किया जाएगा।

अतिक्रमण हटाना: मंदिर क्षेत्र को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए वहां से सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

मेयर आरती भंडारी ने स्पष्ट किया कि धारी देवी मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए नगर निगम का प्रयास है कि यहां आने वाले हर भक्त को अनुशासित और बेहतर वातावरण मिल सके। इस बैठक में मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ-साथ निगम के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

