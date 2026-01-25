Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | आज का राशिफल 26 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

आज का राशिफल 26 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 02:04 PM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज अवकाश का दिन परिवार के साथ सुकून से व्यतीत करेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज अवकाश का दिन परिवार के साथ सुकून से व्यतीत करेंगे। कुछ अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्तियों के विचार आपको अपनी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की सम्भावना है।
उपाय- रविवार को तेल, दही, उड़द दाल न खाएं।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक होगा।  आज किसी भी तरह की यात्रा टालना ही समझदारी होगी, क्योंकि रास्ते में थकान, देरी या अनचाही परेशानियां सामने आ सकती हैं।
उपाय- ॐ नमः शिवाय का जाप करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलेगा। परिवारजनों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को संभाल कर रखें, शीघ्र ही उनकी जरुरत पड़ सकती है।
उपाय- पीला कपड़ा/रूमाल अपने पास रखें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। युवा वर्ग पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखेंगे। कुछ रुकावटों के बावजूद आप अपने जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। विदेश में रहने वाले अपने मित्र से बहुत दिनों के बाद फ़ोन के माध्यम से बातचीत कर अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय- घर में साफ-सफाई रखें, कचरा जमा न होने दें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यवसाय में साझेदार के साथ अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सामाजिक कार्यों में रुचि के चलते आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। विवाह योग्य संतान के लिए आज विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आयेगा।
उपाय- हरा धनिया, हरी मूंग दाल, पालक, सेब, हरी सब्जियां खाएं।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज आप का अधिकतम समय सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। इस दौरान आपकी सक्रियता और व्यवहार आस पास के व्यक्तियों को प्रभावित करेगा तथा कुछ प्रभावशाली और महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं।
उपाय- लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा कर देसी घी का दीपक जलाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज संतान के करियर से जुड़े विषयों को लेकर अधिक सक्रियता दिखाई देगी। उसकी उच्च शिक्षा को लेकर आज किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ चर्चा करेंगे। व्यवसाय में अधीनस्थ की चूक या लापरवाही के कारण तनाव की स्थिति बन सकती है।
उपाय- केले का दान करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ राहत देने वाला रहेगा। काम का बोझ अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा, जिससे जिम्मेदारियों को सहजता और बेहतर तरीके से निभा पाएँगे। आज विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा।
उपाय- काली चींटियों को आटा दें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज पड़ोसियों के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में शांति और समझदारी से मामला सुलझाने का प्रयास करें। निवेश से जुड़े फैसलों में आज अतिरिक्त सतर्कता बरतें।
उपाय- राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

 आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!