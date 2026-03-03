आज का राशिफल 4 मार्च, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Mar, 2026 05:10 AM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। यदि आज आप कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन अथवा ऋण लेने की योजना बना रहे हैं, तो इस विषय में अत्यंत सावधानी और व्यावहारिक सोच अपनाना आवश्यक होगा, जल्दबाज़ी करने से भविष्य में नुकसान की स्थिति बन सकती है।
उपाय- रविवार या प्रतिदिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र का माहौल आपके अनुकूल बना रहेगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कार्य से संतुष्ट नजर आएंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
उपाय- पानी से भरा एक कुम्भ मंदिर में स्थापित करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायिक योजनाएं फिलहाल लंबित रह सकती हैं या अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जिससे थोड़ी निराशा संभव है, लेकिन ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना ही समझदारी होगी। घर के बड़ों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो सकती है।
उपाय- केले के वृक्ष का पूजन करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज कारोबारी स्थितियां आपके नियंत्रण में रहने की पूरी संभावना है, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे और अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। परिवार के साथ विदेश यात्रा की योजना बन सकती है, जो न केवल आपको मानसिक ताजगी देगी बल्कि पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगी।
उपाय- ख़राब विद्युत का सामान घर में न रखें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नई योजना या व्यापार के विस्तार के बारे में सोच रहे थे, तो आज उस पर काम शुरू करने के लिए अनुकूल समय साबित होगा। बच्चे दिन का अधिकांश समय मोबाइल अथवा सोशल मीडिया में व्यतीत करेंगे।
उपाय- मंदिर में कपूर जलाएं।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आपका परिपक्व और दूरदर्शी व्यापारिक दृष्टिकोण कार्यक्षेत्र में उत्पन्न कई जटिल मामलों को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और व्यावहारिक समझ से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती जाएंगी।
उपाय- गाय को गुड़ खिलाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी आज का दिन उत्साहजनक रहेगा, क्योंकि उनका कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य आज पूरा हो सकता है या लंबे समय से किया गया प्रयास सफल परिणाम दे सकता है, जिससे आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों में वृद्धि होगी।
उपाय- काले तिल का दान करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। व्यापार के मोर्चे पर आपका मजबूत सामाजिक नेटवर्क आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है और कुछ नए प्रभावशाली व्यक्तियों से भी जुड़ाव होगा। आज युगल प्रेमियों के बीच प्रेम संबंध में अपनापन और नज़दीकी बढ़ेगी। बातचीत और साथ बिताए पल रिश्ते को और मजबूत और प्यारा बना देंगे।
उपाय- रात में गुड़ का सेवन न करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज वैवाहिक जीवन में मधुरता और आपसी सामंजस्य की सुखद स्थिति बनी रहेगी, जिससे पति-पत्नी के संबंधों में विश्वास और समझ और अधिक गहराई प्राप्त करेगी। परिवार में सदस्यों के बीच छोटी-मोटी गलतफहमियां आपसी बातचीत के बावजूद दूर नहीं होंगी और घर में शांति तथा स्नेह का माहौल नहीं बन पाएगा।
उपाय- राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in