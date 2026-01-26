आज का राशिफल 27 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Jan, 2026 01:00 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज सुबह का समय अनुकूल रहेगा, परंतु दोपहर बाद महत्वपूर्ण कामों को टालने की प्रवृत्ति नुकसानदेह साबित हो सकती है। घर के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त रहेंगे। बच्चे पढ़ाई को लेकर मेहनत करते हुए दिखाई देंगे।
उपाय- रविवार या प्रतिदिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज से जुड़े कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए छोटी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आर्थिक स्थिति पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगी।
उपाय- मंदिर में चावल दान करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज पारिवारिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और भाग्य भी आपके पक्ष में रहेगा। दवाई के क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, कारोबार में तेजी आएगी और मुनाफा भी संतोषजनक होने की संभावना है।
उपाय- पूर्वजों की बनाई परंपराओं का पालन करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज परिवार के किसी सदस्य से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अतः बातचीत के दौरान सावधानी रखें। घर के रखरखाव या बदलाव से जुड़े कामों में परिजनों के साथ मिलकर आनंददायक समय बीतेगा। कंप्यूटर का काम कर रहे व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
उपाय- घर में साफ-सफाई रखें, कचरा जमा न होने दें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज आप स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे। व्यवसाय में अपने लक्ष्यों और कामों को लेकर स्पष्ट सोच बनी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से लंबित कामों को आज पूरा करने में सफलता मिलेगी।
उपाय- मंदिर में कपूर जलाएं।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे, जिससे प्रतिष्ठा और विश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को आज व्यर्थ में समय बर्बाद करने से बचने की सलाह दी जाती है। दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा।
उपाय- सफेद या हल्के सुगंधित कपड़े पहनें।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज आर्थिक मामलों में बढ़ते खर्च आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। दूसरों की सलाह पर आंख मूंदकर चलने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। जोखिम भरी संपत्ति में निवेश न करने का आपका फैसला अच्छा रहेगा।
उपाय- केले के वृक्ष का पूजन करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज प्रॉपर्टी से जुड़े किसी समझौते में सफलता मिलने की सम्भावना बनती है, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी परन्तु फिर भी किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें। सरकारी नौकरी में स्थानांतरण से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
उपाय- बजरंग बाण का पाठ करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। व्यवसाय में साझेदारी से जुड़े निर्णयों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है, सोच-समझ कर और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर काम शुरू कर सकते हैं। भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके द्वारा बनाई गयी योजनाएं सफल होती दिखाई देगी।
उपाय- बिना कारण किसी पर क्रोध न करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in