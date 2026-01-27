आज का राशिफल 28 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Jan, 2026 11:56 AM
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज युवा अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे चाहे वह समय प्रबंधन हो, आहार हो या सोच का दृष्टिकोण। वैसे-वैसे आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व दोनों सशक्त होते जायेंगे।
उपाय- लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आज आपके विचार, व्यवहार और निर्णय क्षमता से सहकर्मी और अधिकारी प्रभावित होंगे। आज आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है परन्तु प्राथमिकताओं की सही समझ और समय के बेहतर उपयोग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
उपाय- शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। व्यवसाय में पहले जो काम बिखरे या अटके हुए लगते थे, आज घर के बड़ों की सलाह लेने से उनमें स्पष्टता और गति आएगी। घरेलू जीवन में उल्लास और अपनापन बना रहेगा। रिश्तेदारों के आगमन से घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा।
उपाय- बेसन के लड्डू बांटें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। इस समय परिवार से जुड़ी बातें आपकी दिनचर्या में सबसे अहम रहेंगी, जिससे रिश्तों और घर की ज़िम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, और इसी कारण कुछ निजी या ज़रूरी काम थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होगी।
उपाय- बिजली का कोई ख़राब उपकरण घर में न रखें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। परिवार के साथ खुल कर की गई बातचीत और एक-दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण समय बिताने से आपसी समझ, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक, प्रसन्नता से भरपूर बनेगा और आप स्वयं को मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे।
उपाय- शराब का सेवन न करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। घर और परिवार आज आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। आप अपनों के साथ समय बिताकर उनकी परेशानियों को समझेंगे और व्यावहारिक समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। इससे न केवल रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी, बल्कि भीतर से संतोष और मानसिक शांति का अनुभव भी होगा।
उपाय- दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज लेन-देन के मामलों में विशेष सतर्कता रखना आवश्यक है। अनुमान के आधार पर लिया गया कोई भी आर्थिक निर्णय हानि का कारण बन सकता है। पैसों से जुड़े प्रत्येक लेन-देन को लिखित रूप में रखना और दोबारा जांचने की आदत आपके हित में रहेगी।
उपाय- केले का दान करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। किसी नए या अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। मीठी बातें या बड़े वादे आपको ग़लत दिशा में ले जा सकते हैं। भावनाओं में बहने के बजाय सोच-समझ कर कदम उठाएं, हर बात की पुष्टि करें और किसी भी अहम फैसले से पहले भरोसेमंद व्यक्तियों से सलाह लें।
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज विवाह योग्य किसी सदस्य के लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आने की उम्मीद है, जिससे परिवार का माहौल शांति से भरा हुआ रहेगा। भाइयों की मदद से आज किसी नयी व्यावसायिक डील को फाइनल करने में सफलता मिलेगी।
उपाय- सौंफ और छुआरे दान करें।
