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आज का राशिफल 14 मार्च, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 05:10 AM

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आप किसी खास व्यक्ति के साथ

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आप किसी खास व्यक्ति के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक सुकून और खुशी का अनुभव होगा। यह समय आपके रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। परिवार से जुड़ी कोई सुखद खबर मिल सकती है।
उपाय- रविवार या प्रतिदिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आपकी विनम्रता और सहज व्यवहार के कारण कुछ ऐसे लोग भी आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे, जो पहले आपके लिए अपरिचित थे। इस तरह नए व्यक्तियों से संपर्क बनने की संभावना बनती है, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं।
उपाय- पानी से भरा एक कुम्भ मंदिर में स्थापित करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। उनकी रुचि पढ़ाई और शिक्षा से जुड़े कार्यों में बढ़ेगी, जिससे वे अपने विषयों को अधिक ध्यान और एकाग्रता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। नई चीजें सीखने की उत्सुकता भी बढ़ेगी, जो उनके भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।
उपाय- ज्यादा तला-भुना और शराब से बचें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। संतान का किसी अच्छे बहुराष्ट्रीय कंपनी में चयन होगा, जिससे पूरे परिवार में खुशी और गर्व का माहौल बनेगा। यह उपलब्धि उसके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और आपको भी उनके प्रयासों पर गर्व महसूस होगा।
उपाय- रात में सिरहाने सौंफ रख कर सोये।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज आपके स्वभाव और वाणी में विशेष सौम्यता और मधुरता बनी रहेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके आसपास के व्यक्तियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके शब्दों की मधुरता परिजनों के साथ संबंधों को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।
उपाय- हरे रंग के कपड़े छोटी-छोटी कन्याओं को दें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। पारिवारिक जीवन में पति-पत्नी के बीच किसी व्यक्तिगत कारण को लेकर हल्की नोक-झोंक या मतभेद हो सकता है। हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और आपसी समझ तथा संवाद के माध्यम से जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, जिससे रिश्तों में फिर से मधुरता लौट आएगी।
उपाय- कपूर की टिक्की जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा। यदि आप अपनी दिनचर्या और खान-पान को संतुलित बनाए रखते हैं, तो दिनभर स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर के बड़ों को घुटनों अथवा पीठ में दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय- घर के दरवाजे पर जूते-चप्पल बिखरे न रहने दें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए सुखद और उत्साहजनक रहने की संभावना है। सुबह से ही आपका आत्मविश्वास अच्छा बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को पूरी लगन और सकारात्मक सोच के साथ पूरा कर पाएंगे।
उपाय- श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगायें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास लेवल ऊंचा रहने के कारण आप कठिन से कठिन काम को भी आसानी से संभालने में सक्षम रहेंगे। सहकर्मी और अधिकारी आपकी क्षमता की सराहना करेंगे। शाम को मित्रों के साथ घूमने का प्रोग्राम बन सकता है।
उपाय- शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें।

आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

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