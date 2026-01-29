Main Menu

आज का राशिफल 30 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

29 Jan, 2026

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का फल मिलने से

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और यह सफलता आपको आगे बढ़ने, नए लक्ष्य तय करने तथा पूरे उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहने की प्रेरणा भी प्रदान करेगी।
उपाय- लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज व्यावसायिक कामों को लेकर किये गए परिश्रम और समय का सदुपयोग स्पष्ट रूप से नज़र आएगा, क्योंकि आपने जिन कामों को सोच-विचार कर और सही अवसर को ध्यान में रखकर शुरू किया था, उनके शुभ और सकारात्मक परिणाम अब धीरे-धीरे आपके सामने आने लगेंगे।
उपाय- पीपल के वृक्ष पर दूध चढ़ाएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आर्थिक रूप से आज का दिन सुधार और स्थिरता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आय के नए अवसर सामने आयेंगे या पहले से अटका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। घर के बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
उपाय- गुरु, शिक्षक और बुजुर्गों का सम्मान करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज या निकट भविष्य में कोई अनपेक्षित परेशानी सामने आ सकती है। शुरुआत में हालात थोड़े असहज लग सकते हैं, लेकिन घबराने के बजाय शांत रहकर सोच-समझ कर कदम उठाएं। आपकी समझदारी ही आपको इस स्थिति से सुरक्षित निकालने में मदद करेगी।
उपाय- ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आज काम को लेकर दबाव बढ़ सकता है, जिससे मन थोड़ा भारी महसूस करेंगे। जिम्मेदारियां एक साथ आने से तनाव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन अगर आप कामों की सूची बनाकर एक-एक करके निपटेंगे, तो स्थिति संभलती चली जाएगी और मानसिक सुकून भी मिलेगा।
उपाय- मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगायें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। व्यवसाय में चल रही विपरीत परिस्थिति के समय जीवनसाथी के साथ बातचीत से आपका समय खुशियों और हल्केपन से भरा रहेगा, जिससे मन प्रसन्न होगा और आपको मानसिक ताज़गी व सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा।
उपाय- दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति देखकर कुछ सहकर्मी जलन या कॉम्पिटिशन की भावना से प्रेरित हो कर आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं,  बेहतर रहेगा कि आप अपनी योजनाओं को सबके सामने ज़ाहिर न करें और जरूरी जानकारी केवल चुनिंदा लोगों से ही साझा करें।
उपाय- केसर का तिलक लगायें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। पिछले कुछ समय से जिन प्रोजेक्ट्स या योजनाओं पर मेहनत कर रहे थे, आज उनमें गति देखने को मिलेगी। पहले जो काम रुके हुए लग रहे थे, अब उनके नतीजे दिखने लगेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे की दिशा और साफ़ नज़र आएगी।
उपाय- काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज मित्रों के माध्यम से शुभ समाचार प्राप्त होगी। यह खबर आपके मन में प्रसन्नता लाएगी और आने वाले समय के लिए नई उम्मीदों और संभावनाओं का द्वार खोलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा।
उपाय- बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

