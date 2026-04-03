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Ardh Kumbh Mela Haridwar News : अर्द्धकुंभ से पहले हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों से हटेंगी मांस की दुकानें

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 08:09 AM

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हरिद्वार (ब्यूरो): अगले साल होने वाले अर्द्धकुंभ से पहले हरिद्वार के शहरी क्षेत्र से कच्चे मांस की सभी दुकानों को हटाकर शहर से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

हरिद्वार (ब्यूरो): अगले साल होने वाले अर्द्धकुंभ से पहले हरिद्वार के शहरी क्षेत्र से कच्चे मांस की सभी दुकानों को हटाकर शहर से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने यह जानकारी दी। हरिद्वार की महापौर किरण जैसल ने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जिसे 6 अप्रैल को होने वाली नगर निगम की बैठक में पेश किया जाएगा। 

हरिद्वार नगर पालिका उपनियम के अनुसार, गंगा के मुख्य स्नान घाट हरकी पौड़ी के 5 किलोमीटर के दायरे में पहले से ही मांस-मदिरा और अंडों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है।

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