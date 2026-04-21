Arson attack on London synagogue: लंदन में यहूदी उपासना गृह में आगजनी के सिलसिले में 2 गिरफ्तार

ब्रिटिश पुलिस ने उत्तर-पश्चिमी लंदन के एक यहूदी उपासना गृह में सप्ताहांत हुई आगजनी की घटना के सिलसिले में 2 किशोरों को गिरफ्तार किया है। यहूदी समुदाय के

लंदन (प.स.): ब्रिटिश पुलिस ने उत्तर-पश्चिमी लंदन के एक यहूदी उपासना गृह में सप्ताहांत हुई आगजनी की घटना के सिलसिले में 2 किशोरों को गिरफ्तार किया है। यहूदी समुदाय के नेताओं ने अपने संस्थानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है।

लंदन की मैट्रोपोलिटन पुलिस सेवा के उपायुक्त मैट ज्यूक्स ने सोमवार को बताया कि हैरो स्थित ‘कैंटन यूनाइटेड सिनैगॉग’ पर हुए हमले के सिलसिले में 17 और 19 वर्ष के 2 किशोरों को गिरफ्तार किया गया है।