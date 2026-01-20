Ayodhya Ram Mandir : 21 करोड़ की लागत से तैयार होगा अयोध्या में आधुनिक यात्री निवास, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक और वी.आई.पी सुविधाएं

Edited By Prachi Sharma,Updated: 20 Jan, 2026 10:29 AM
Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर में ठहरने की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में राम मंदिर के पास वशिष्ठ कुंड वार्ड क्षेत्र में एक अत्याधुनिक यात्री निवास विकसित किया जा रहा है।
इस परियोजना को अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है और निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। प्राधिकरण के मुताबिक, लगभग 21 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह यात्री निवास करीब 4100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। प्रस्तावित भवन जी प्लस वन मंजिला होगा, जिसमें कुल 48 कमरे, दो डोरमेट्री, रेस्टोरेंट, किचन और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अलावा परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक बड़ा हॉल, कंट्रोल रूम, वाहन पार्किंग, सीसी सड़क, बिजली व्यवस्था और आंतरिक साज-सज्जा से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। यह परियोजना जून 2025 में शुरू की गई थी और इसे जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में लगभग 45 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
राज्य की स्मार्ट सिटी योजना के तहत नजूल भूमि पर विकसित किए जा रहे इस यात्री निवास में बड़े मेलों, पर्वों और आयोजनों के दौरान व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मेला कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। राम मंदिर के समीप स्थित होने के कारण यह सुविधा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी।
बताया गया कि रामनवमी, दीपावली, पंचकोसी और चौदहकोसी परिक्रमा, छठ पूजा जैसे प्रमुख अवसरों पर अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे समय में यह यात्री निवास न केवल ठहराव की समस्या को कम करेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाने में मदद करेगा। इसके पूरा होने के बाद अयोध्या की आवासीय क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।