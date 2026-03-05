Ayodhya Ram Mandir News : रामलला के होली लुक ने तोड़े इंटरनेट के रिकॉर्ड, इस रूप ने जीत लिया भक्तों का दिल

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में होली का पर्व इस बार अत्यंत दिव्य और उत्साहपूर्ण रहा। प्रभु रामलला के दरबार में रंगों का ऐसा उत्सव दिखा जिसने भक्तों का मन मोह लिया।

Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या के भव्य राम मंदिर में होली का पर्व इस बार अत्यंत दिव्य और उत्साहपूर्ण रहा। प्रभु रामलला के दरबार में रंगों का ऐसा उत्सव दिखा जिसने भक्तों का मन मोह लिया। राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अयोध्या में होली की रौनक अब वैश्विक हो चुकी है। इस साल 2026 की होली पर रामलला का श्रृंगार इतना अलौकिक था कि दर्शन करने आए श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए।

होली के शुभ अवसर पर प्रभु रामलला को रंग-बिरंगी और बेहद आकर्षक पगड़ी पहनाई गई थी। उनके दिव्य मुखमंडल पर अबीर और गुलाल का तिलक सोभित हो रहा था। प्रभु के बाल स्वरूप को निखारने के लिए उनके हाथों में एक सुंदर पिचकारी भी थमाई गई थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात प्रभु भक्तों के साथ होली खेलने को आतुर हों।

मंदिर प्रशासन की ओर से रामलला को विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया। साथ ही, पुजारियों ने प्रभु को 'कचनार के फूलों' से बना प्राकृतिक गुलाल अर्पित किया। मंदिर परिसर "भए प्रकट कृपाला" और "जो बोले सो निहाल" के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं पर भी मंदिर की ओर से रंगों और फूलों की वर्षा की गई।

क्यों खास रही इस बार की होली ?

इस वर्ष होली पर चंद्र ग्रहण होने के कारण मंदिर के समय में कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन पट खुलने के बाद भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। अयोध्या की गलियों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर होली खेली और भाईचारे का संदेश दिया। रामलला के इस पगड़ी और पिचकारी वाले रूप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसे लोग कलियुग में त्रेता युग की होली बता रहे हैं।

