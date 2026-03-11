Ayodhya Ram Mandir : रामनगरी में सुरक्षा का कड़ा पहरा, राष्ट्रपति दौरे को लेकर 12 नोडल अधिकारी तैनात

चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आयोजित होने वाले विशेष उत्सवों में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

Ayodhya Ram Mandir : चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आयोजित होने वाले विशेष उत्सवों में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के करीब 4 घंटे लंबे इस दौरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को 'जीरो टॉलरेंस' लेवल पर रखा है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: मुख्य अपडेट्स

12 नोडल अधिकारियों की तैनाती: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल और सुरक्षा को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए 12 विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी यातायात, स्वास्थ्य, बिजली और मंदिर परिसर के भीतर सुरक्षा समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के क्षेत्रों को मल्टी-लेयर सुरक्षा कवर में रखा गया है। इसमें यूपी पुलिस के साथ-साथ ATS कमांडो और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। पूरी रामनगरी की निगरानी AI युक्त सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक ड्रोनों से की जा रही है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।

19 मार्च को राष्ट्रपति की मौजूदगी के दौरान सुरक्षा कारणों से VVIP Darshan को अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाएगा। हालांकि, ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि सामान्य श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था बाधित नहीं की जाएगी, ताकि भक्तों को परेशानी न हो। समारोह के लिए आमंत्रित लगभग 5,000 विशिष्ट अतिथियों के प्रवेश और आवागमन के लिए अलग रूट चार्ट तैयार किया गया है।

राष्ट्रपति का कार्यक्रम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च की सुबह अयोध्या पहुंचेंगी। वे राम मंदिर के दूसरे तल पर 'श्री राम यंत्र' की स्थापना के वैदिक अनुष्ठानों में भाग लेंगी। इसके अलावा, वे मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले 400 से अधिक श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चैत्र नवरात्र और राष्ट्रपति के दौरे के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।

