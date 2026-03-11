Ayodhya Ram Mandir News : रामनगरी से पूरी दुनिया देखेगी उत्सव, नवसंवत्सर समारोह का होगा LIVE प्रसारण

चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर उत्सव के सागर में सराबोर होने वाली है। राम मंदिर निर्माण के बाद यह पहला अवसर है जब नवसंवत्सर को इतने व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है।

Ayodhya Ram Mandir News : चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर उत्सव के सागर में सराबोर होने वाली है। राम मंदिर निर्माण के बाद यह पहला अवसर है जब नवसंवत्सर को इतने व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल की दिव्यता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ट्रस्ट ने समारोह के सीधे प्रसारण का बड़ा निर्णय लिया है।

इस बार का नवसंवत्सर समारोह इसलिए भी खास है क्योंकि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। वे लगभग 4 घंटे मंदिर परिसर में रुकेंगी और राम मंदिर के दूसरे तल पर श्रीराम यंत्र व श्रीराम नाम मंदिर की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में भाग लेंगी। ट्रस्ट ने इस पूरे आयोजन के सजीव प्रसारण की जिम्मेदारी दूरदर्शन को सौंपी है। इसके अलावा ट्रस्ट के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स (YouTube, Facebook, Instagram) पर भी हर पल का अपडेट लाइव मिलेगा।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या के प्रमुख चौराहों और मंदिर परिसर के बाहर दर्जनों बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, ताकि जो लोग मंदिर के भीतर नहीं जा पा रहे, वे बाहर से ही उत्सव का आनंद ले सकें। काशी, अयोध्या और दक्षिण भारत के 51 प्रख्यात वैदिक आचार्यों की टोली, पद्मभूषण पंडित गणेश्वर शास्त्री के नेतृत्व में विशेष पूजा संपन्न कराएगी। यह पूरी प्रक्रिया कैमरों के जरिए भक्तों तक पहुंचेगी। 19 मार्च से शुरू होने वाला यह उत्सव रामनवमी (26 मार्च) तक चलेगा। इन नौ दिनों तक मंदिर में भक्ति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो अनवरत धारा बहेगी, उसका भी विशेष कवरेज किया जाएगा।

भक्तों के लिए क्या होगा खास ?

पहली बार श्रद्धालु अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर राम मंदिर के दूसरे तल पर होने वाले गुप्त और विशेष अनुष्ठानों को देख सकेंगे। ट्रस्ट की योजना है कि मंदिर निर्माण की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को एक यादगार 'डिजिटल दस्तावेज' के रूप में पेश किया जाए।

प्रसारण की जानकारी

तारीख: 19 मार्च 2026 (चैत्र नवरात्र प्रथम दिन)

समय: सुबह 9:00 बजे से अनुष्ठान शुरू (लाइव अपडेट्स निरंतर)

प्लेटफॉर्म: दूरदर्शन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सोशल मीडिया पेज और अयोध्या की डिजिटल स्क्रीन्स।

