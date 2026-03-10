Main Menu

Ayodhya Ram Mandir News : राम मंदिर कार्यक्रम हुआ हाईटेक, QR कोड स्कैन के बाद खुलेगा प्रवेश द्वार

Edited By Updated: 10 Mar, 2026 09:22 AM

ayodhya ram mandir news

अयोध्या के राम मंदिर में 19 मार्च 2026 को होने वाला नव संवत्सर समारोह तकनीक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या के राम मंदिर में 19 मार्च 2026 को होने वाला नव संवत्सर समारोह तकनीक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस बार समारोह को 'स्मार्ट' और सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल प्रवेश प्रणाली को अपनाया गया है।

QR कोड आधारित आमंत्रण पत्र
समारोह के लिए जारी किए गए सभी Invitation Cards पर एक विशिष्ट QR कोड अंकित किया गया है। मंदिर परिसर में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मी इस कोड को स्कैन करेंगे। सफल स्कैनिंग और पहचान की पुष्टि होने के बाद ही किसी भी अतिथि को भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। यह व्यवस्था सुरक्षा को अभेद्य बनाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई है।

मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति की मौजूदगी
इस ऐतिहासिक अवसर की मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु होंगी। वह करीब चार घंटे मंदिर परिसर में बिताएंगी। राष्ट्रपति न केवल रामलला के दर्शन करेंगी, बल्कि मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थित श्री राम यंत्र और श्री राम नाम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगी। यह अयोध्या में उनकी दूसरी आधिकारिक यात्रा होगी।

डिजिटल स्लॉट और सुरक्षा के कड़े नियम
ट्रस्ट ने साफ किया है कि वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण उस दिन दर्शन व्यवस्था में कुछ बदलाव रहेंगे। 

दर्शन पास निरस्त: 19 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के सभी पुराने दर्शन पास निरस्त कर दिए गए हैं।

5000 विशिष्ट अतिथि: समारोह के लिए देशभर से करीब 5000 गणमान्य व्यक्तियों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें विशेष क्यूआर-कोडेड कार्ड भेजे गए हैं।

कर्मयोगियों का सम्मान
इस समारोह का एक भावुक पहलू उन मजदूरों का सम्मान भी है, जिन्होंने दिन-रात एक कर इस भव्य मंदिर को आकार दिया है। राष्ट्रपति मुर्मु लगभग 400 निर्माण श्रमिकों को सम्मानित करेंगी।

