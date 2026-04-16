Bada Mangal 2026 : इस बार ज्येष्ठ में 4 नहीं बल्कि 8 बड़े मंगल का बन रहा है महासंयोग, जानें तारीखें और इसके लाभ

सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने का बहुत खास महत्व है। ज्येष्ठ माह में आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। ये माह हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है।

Bada Mangal 2026 : सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने का बहुत खास महत्व है। ज्येष्ठ माह में आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। ये माह हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। ज्येष्ठ माह के हर बड़े मंगल पर हनुमान जी के भक्त पूरे विधि-विधान से पूजा करते हैं और बजरंगबली को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मंगल केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन इस साल 2026 का बड़ा मंगल आम नहीं होने वाला, बल्कि इस बार 4 की जगह 8 बड़े मंगल का महासंयोग बन रहा है। इस बार 8 बड़ा मंगल होने का कारण अधिक मास है। तो आइए जानते हैं बड़ा मंगल की तारीखें और लाभ के बारे में-

2026 बड़े मंगल की महत्वपूर्ण तारीखें

पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 दूसर बड़ा मंगल 12 मई 2026 तीसरा बड़ा मंगल 19 मई 2026 चौथा बड़ा मंगल 26 मई 2026 पांचवां बड़ा मंगल 2 जून 2026 छठा बड़ा मंगल 9 जून 2026 सातवां बड़ा मंगल 16 जून 2026 आठवां बड़ा मंगल 23 जून 2026

बड़ा मंगल व्रत करने के लाभ

माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के हर बड़े मंगल पर पूरे विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा करने से बजरंगबली जी प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में जल सेवा, प्रसाद का वितरण और भंडारा कराने से राम जी का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है।

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