Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | आसमान से निहारे बांके बिहारी की गलियां ! वृंदावन की कायापलट के लिए 270 करोड़ का मास्टरप्लान तैयार

आसमान से निहारे बांके बिहारी की गलियां ! वृंदावन की कायापलट के लिए 270 करोड़ का मास्टरप्लान तैयार

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 01:43 PM

banke bihari temple renovation

कान्हा की नगरी वृंदावन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक शानदार खबर है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास लगने वाले भारी ट्रैफिक और भीड़भाड़ से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने ₹270 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

Banke Bihari Temple Renovation : कान्हा की नगरी वृंदावन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक शानदार खबर है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास लगने वाले भारी ट्रैफिक और भीड़भाड़ से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने ₹270 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस भारी-भरकम बजट से न केवल शहर की सूरत बदलेगी, बल्कि भक्तों को रोपवे की सुविधा भी मिलेगी।

दर्शन होंगे और भी आसान
अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों और वीकेंड पर बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होता है। संकरी गलियों में घंटों फंसे रहने के बजाय, अब श्रद्धालु रोपवे के जरिए आसमान से वृंदावन का नजारा देखते हुए सीधे मंदिर क्षेत्र के पास उतर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य दर्शनार्थियों के समय की बचत करना और बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए सफर को आरामदायक बनाना है।

प्रोजेक्ट से जुड़ी खास जानकारी
भारी निवेश: ₹270 करोड़ की लागत से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास।

रोपवे की सुविधा: रेलवे स्टेशन या पार्किंग एरिया से मंदिर तक सीधा जुड़ाव।

और ये भी पढ़े

ट्रैफिक से राहत: ई-रिक्शा और पैदल चलने वाली भीड़ का दबाव कम होगा।

हेरिटेज का संरक्षण: विकास के साथ-साथ वृंदावन की प्राचीन सुंदरता और धार्मिक गरिमा को भी सुरक्षित रखा जाएगा।

पर्यटन को लगेंगे पंख
इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वृंदावन अंतरराष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटन केंद्रों की सूची में और मजबूती से उभरेगा। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस सुविधा से दर्शनार्थियों की संख्या में भारी इजाफा होगा, जिससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी नई गति मिलेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!