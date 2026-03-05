Main Menu

Haridwar Ardha Kumbh Mela 2027 : 234 करोड़ की लागत, 34 बड़ी योजनाएं ! कुंभ 2027 से पहले स्वर्ग जैसी सजेगी गंगा नगरी हरिद्वार

05 Mar, 2026

haridwar ardha kumbh mela 2027

Haridwar Ardha Kumbh Mela 2027 : हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्द्धकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी भव्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में हरिद्वार का दौरा कर 234.55 करोड़ रुपये की लागत वाली 34 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, ताकि भक्तों को एक दिव्य और सुरक्षित अनुभव मिल सके।

स्वर्ग जैसी सजेगी गंगा नगरी 
सरकार का लक्ष्य हरिद्वार को न केवल कुंभ के लिए तैयार करना है, बल्कि इसे स्थायी रूप से एक आधुनिक धार्मिक शहर के रूप में विकसित करना है। इन 34 परियोजनाओं में सड़कों का चौड़ीकरण, नए घाटों का निर्माण और पुलों का सुदृढ़ीकरण शामिल है। लगभग ₹70 करोड़ की लागत से गंगा किनारे नए और भव्य घाट बनाए जाएंगे। ₹127 करोड़ से अधिक की राशि केवल सड़कों और परिवहन व्यवस्था को सुधारने पर खर्च की जाएगी ताकि भारी भीड़ में भी यातायात सुगम रहे।

सुरक्षित और व्यवस्थित कुंभ का संकल्प
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। कुंभ के दौरान ट्रेनों से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए हरिद्वार और आसपास के स्टेशनों पर सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कुंभ मेला नियंत्रण भवन को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है ताकि पूरी मेला अवधि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे।

केंद्र का भी मिला साथ
राज्य सरकार के ₹234 करोड़ के अलावा, केंद्र सरकार ने भी इस धार्मिक आयोजन के लिए ₹500 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इस भारी निवेश का सीधा लाभ स्थानीय निवासियों और दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्रियों को मिलेगा।

भक्तों के लिए क्या बदलेगा ?
सुगम जल व्यवस्था: पीने के पानी और स्वच्छता के लिए ₹18 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।

श्रद्धालु सुविधाएं: ठहरने के लिए आधुनिक कैंप, चिकित्सा केंद्र और सूचना केंद्रों का जाल बिछाया जाएगा।

लाइटिंग और सौंदर्यीकरण: पूरी धर्मनगरी को दुधिया रोशनी और धार्मिक कलाकृतियों से सजाया जाएगा।

